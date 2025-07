Para el senador Martín Lema, Álvaro Delgado debería renunciar a su banca en el Senado para presidir el Directorio del Partido Nacional (PN), ya que sería “lo más conveniente”, con el fin de “destrabar cualquier tipo de malentendidos”.

En filas blancas había acuerdo en la idea de que quien resultara electo presidente debía dedicarse a tiempo completo a esa tarea, por lo que la decisión de Delgado de no renunciar al Senado y, en cambio, pedir una licencia sin goce de sueldo causó malestar en el PN. El senador fue señalado por la posibilidad de que pudiera cobrar dos sueldos y salió a aclarar que no tendrá doble remuneración y que “cualquier retribución que tenga el Senado va a ser devuelta”.

Más allá de la polémica por el sueldo, Lema declaró en una rueda de prensa que “sería más conveniente –sin ninguna duda– para todas las partes una renuncia. Acerca de los cuestionamientos de otros sectores nacionalistas, por ejemplo, Alianza País, liderado por el senador Javier García, Lema abogó por “mirar con cabeza no sectorial, sino con cabeza partidaria”, y agregó que, “dentro de lo que es la proyección partidaria, el objetivo tiene que ser el país”.

Se refirió a la necesidad de “analizar las conveniencias” y, en ese sentido, reafirmó: “Entiendo que es más conveniente, para desterrar desde la raíz cualquier hipótesis o cualquier proceso engorroso, una renuncia”.

El excandidato a la Intendencia de Montevideo aseguró que no tiene duda de que Delgado “se va a dedicar 100% al Partido Nacional”. No obstante, consideró que “para ocuparse 100% al Partido Nacional” deberían renunciar, dado que “despejaría muchísimo cualquier intercambio que no es necesario tener en este momento”.