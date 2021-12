Este lunes el presidente Luis Lacalle Pou recibió en la Torre Ejecutiva a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para hablar, entre otros temas, sobre el préstamo de 70 millones de dólares que la comuna solicita al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para que se apruebe el préstamo la Junta Departamental de Montevideo debe votarlo con una mayoría especial de 21 ediles, ya que se pagará a 25 años, por lo que el Frente Amplio necesita que al menos tres representantes de la coalición también levanten la mano, y eso fue lo que le pidió Cosse al presidente.

El proyecto que busca llevar adelante la Intendencia de Montevideo (IM) implicó un estudio de un año por parte del gabinete, de los ediles en la Junta, de los ministerios de Ambiente y Economía y del BID. El primer capítulo del plan comprende mejoras en la recolección de residuos, mediante sistemas diferenciados según zonas de la capital; la clasificación de residuos con contenedores intradomiciliarios, pensada para barrios de los municipios G y E; el refuerzo de la red de contenedores, y la creación de una nueva planta de clasificación.

El plan de limpieza se financia con 47,6 millones de dólares, mientras que los restantes 22,4 millones se destinarían al saneamiento. Este es el punto de discordia para algunos ediles de la coalición, que aseguran que el plan original es para saneamiento y deberían contemplarse los arreglos en ese sentido en más zonas de Montevideo.

Tras su reunión con el presidente, Cosse dijo a la prensa que el plan aprobado por el BID fue discutido en profundidad con el Ministerio de Economía y Finanzas se tuvo en cuenta los aportes de los ediles de la coalición; de hecho, por eso bajó de los 120 millones de dólares que originalmente se iban a pedir. “El BID ya lo votó en noviembre con el voto del representante de Uruguay, lo que falta para que podamos acceder es que la Junta lo apruebe con mayoría especial, y para eso faltan tres votos”, resumió la intendenta.

“Algunos ediles van a plantear que introduzcamos cambios en el proyecto; para eso necesitamos abrir el proyecto, volver a discutirlo en el BID, y eso lleva mucho tiempo. Se trabajó durante todo el año, abrirlo y hacer cambios introduciendo saneamiento en tres barrios más significaría dilatar, por ejemplo, la solución de inundación” que se tiene prevista para algunas zonas de la capital, por lo tanto, según estableció la jerarca, la propuesta es “votar eso tal como esta, empezar a actuar y hacer otra cosa para encontrar soluciones al saneamiento”.

Cosse dijo que Lacalle Pou “desde su lugar verá lo que pueda generar, y quedamos en comunicación. Hablamos de varios temas y tengo confianza en que el presidente comprendió la importancia de que esto no se dilate”.

“Este es un proyecto a seis años, es a largo plazo, no es algo para hacer en un año; va a dar, además, miles de puestos de trabajo porque requiere obras. Como país no quedaríamos serios si después de haber trabajado todo un año con el BID, con dos ministerios, con la Intendencia de Montevideo, después de haberlo prestando públicamente, la Junta decide no votarlo; me parece que no quedaría bien Uruguay. Esto fue una primera conversación, dejemos un espacio de tiempo y ojalá se pueda solucionar”, resumió la jerarca.