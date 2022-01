No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El 27 de marzo se someterá a referéndum la ley de urgente consideración (LUC), la norma principal del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. A dos meses de esa instancia, 15% de los votantes todavía no tiene una posición definida, según un relevamiento realizado por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) entre el 14 y el 20 de enero. 43% de los consultados votaría por derogar la norma (se inclina por el Sí) y 38%, por mantenerla (votaría No), mientras que 2% votaría en blanco y 1% lo haría anulado.

Además, del relevamiento surge que un cuarto de la población desconoce el carácter de la consulta popular: 23% de los consultados cree que el voto es voluntario, cuando en realidad la instancia del 27 de marzo es obligatoria; 7% dice no saber si la instancia es obligatoria o no, o no contesta. Existe mayor desconocimiento en este punto entre los jóvenes, las mujeres y las personas de nivel socioeconómico bajo.

También se consultó a las personas si tenían información sobre los 135 artículos que se someterán a referéndum: 69% dijo que tenía suficiente o mucha información, 21% dijo que tenía poca y 9% que no tenía; 2% de los consultados no sabe o no contesta. Tienen menos información las personas de nivel socioeconómico bajo y quienes residen en el interior del país.

Las razones del voto

La UPC hizo además un relevamiento sobre los motivos del voto en la semana del 21 al 24 de enero. Consultados sobre si consideraban que el referéndum sobre la LUC es una consulta en contra o a favor del gobierno, 52% contestó que lo entiende de ese modo, 36% no lo ve así y 13% no sabe o no contesta. El porcentaje de personas que consideran que el referéndum es una consulta contra el gobierno es más alto entre las personas de mayor edad, de nivel socioeconómico alto y entre los hombres.

Por otro lado, en el relevamiento de la semana del 21 al 24 de enero se consultó acerca de qué temas pesan más en la decisión de las personas de votar a favor o en contra de la LUC. Los temas que más peso tienen son la seguridad y la orientación política general de la LUC, que constituyen cada uno 25% de los motivos principales de voto, seguidos por la educación (12%), las empresas públicas (8%) y el apoyo o rechazo al gobierno (7%). Sólo 2% de los consultados contestó que el precio de los combustibles es la principal razón de voto.

La educación como motivo del voto pesa más en los jóvenes de 18 a 29 años, mientras que la seguridad pesa por igual en todas las franjas etarias. En el resto de los temas tampoco hay diferencias significativas por edad. Tampoco se registran diferencias relevantes si se desagregan los datos por nivel socioeconómico, por sexo o por región. La única excepción es el caso de quienes tienen como motivo principal del voto “la orientación política general de la LUC”, ya que en Montevideo se registra un porcentaje bastante más alto de esta razón que en el interior del país.

Si estos datos se cruzan con la intención de voto, se concluye que 91% de quienes votarán No para mantener la LUC entiende que el referéndum es una consulta en contra del gobierno, que precisamente está en línea con la narrativa que se ha planteado desde el oficialismo. En cambio, 72% de quienes votarán Sí para derogar la ley considera que no se trata de una consulta contra el gobierno, en sintonía con el planteo de la Campaña por el Sí, que llama a focalizarse en la norma y no en la aceptación o rechazo al gobierno.

En relación a los temas, para quienes votan No la razón de mayor peso es la seguridad: 49% de los votantes del No mencionaron ese motivo. En cambio, “la orientación política general de la LUC” es el principal motivo para los votantes del Sí: 40% de ese grupo lo esgrime como principal razón.

En tanto, si se cruza la intención de voto con la variable aprobación del presidente Luis Lacalle Pou, se obtiene que 88% de quienes desaprueban la gestión del presidente votarán Sí para derogar la ley, y en sentido inverso, 81% de quienes aprueban la gestión del presidente votarán No para mantener la ley. Entre quienes no aprueban ni desaprueban la gestión del presidente, 38% aún no tiene definido su voto en marzo.