Luego de las repercusiones que generaron los dichos que difundió Búsqueda, Bianchi respondió algunos mensajes críticos por medio de Twitter. “Comunicado a los que me agreden: ¿Qué nombre tiene el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR [Ernesto “Che” Guevara]? Eso es una prueba irrefutable; una en cientos”, escribió, y luego respondió a Charles Carrera, del Frente Amplio: “Ustedes no pueden hablar de democracia porque no creen en ella. La peor manera de atacar al Poder Judicial es no darle recursos (no incrementar el Presupuesto) durante los 15 años de gobierno del FA. Y destruir la educación pública: todo bajó de nivel”.

