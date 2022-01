El senador y presidente de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, afirmó a la diaria que convocará a una reunión de la Junta Nacional del partido para analizar los dichos del diputado Eduardo Lust, quien afirmó que “la mitad de CA fueron torturadores” y que un colaborador suyo no debió haber sido suspendido de la fuerza política a pesar de su condena por violencia de género.

Este jueves el semanario Búsqueda publicó un diálogo entre Lust y sus colaboradores -uno era Adrián Puppo, condenado por violencia de género- que tuvo lugar en agosto de 2020 y que alguno de sus interlocutores grabó. “La mitad de CA fueron torturadores y están acá... ¿y a vos, que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina, te van a echar?”, dijo Lust, en alusión a la situación de Puppo.

“¿Qué hizo Adrián? Que no me vengan a decir que Adrián se peleó con la novia, porque eso a mí no me interesa... Yo digo: ¿qué hizo en Cabildo? Si se peleó con la novia... yo me divorcié... Pero nosotros somos el [partido] de la oportunidad de la gente, [pensamos] que a la gente hay que darle una oportunidad”.

Ante el comentario de Lust, Puppo intervino y dijo: “No le pegué una piña”, y el diputado le respondió: “Le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron [por la suspensión del partido] de garrón. ¡Sos un nabo!”, consignó el semanario.

En esa reunión Lust quiso dejar en claro que iba a tratar de interiorizarse en la sanción impuesta a Puppo. De hecho, anunció: “Yo voy a pedir el expediente para ver por qué CA expulsó a mi gente. Yo quiero ver la denuncia, quién los denunció y por qué. A mí nunca me explicaron por qué los sancionaron”.

El diputado afirmó que se iba a reunir con Eduardo Radaelli, quien en ese momento era presidente de la junta departamental de Montevideo de CA, para decirle: “Mirá, estoy en desacuerdo con ustedes, todos saben qué hicieron...”.

“Fue un concepto general que dije”

Tras la repercusión que generó la noticia, este jueves en declaraciones al programa Esta boca es mía, de canal 12, Lust ratificó que la conversación existió, aunque aseguró que fue sacado de contexto. Explicó que en aquel momento aún no sabía que Puppo había sido procesado por violencia doméstica y, por tanto, no le parecía correcto que fuese expulsado del partido. Esto a pesar de que en el diálogo utilizó la expresión “estás procesado”.

Según dijo, sus frases tuvieron lugar en una conversación en la que Puppo “reclamaba que el partido no le daba un empleo público”, ya que lo había enviado al tribunal de conducta política. “Le pregunté si tenía antecedentes de violencia doméstica y él me dijo que no”, expresó, y más adelante comentó: “Le dije que no lo pueden sancionar por antecedentes de violencia doméstica que no tuvo cuando en CA, póngale que dije, la mitad son torturadores, como pude haber dicho ‘todos los sindicalistas son de izquierda’ o ‘todos los funcionarios públicos no trabajan’. Fue un concepto general que dije”.

Sin embargo, según su versión de los hechos, luego Puppo le confesó que sí había sido procesado, e incluso le habría mostrado la tobillera electrónica. “Entonces le dije: ‘Está completamente justificado lo que te hizo CA’”, relató.

Luego fue consultado acerca de los torturadores que, según afirmó, integran CA. En respuesta, expresó que “militares que violaron los derechos humanos, antes de estar en CA, que posiblemente hoy haya, estaban en el Partido Nacional (PN), en el Partido Colorado (PC) y en el Frente Amplio (FA), porque CA no existía”. Además, aseguró que la dictadura nació “por un golpe de Estado que da el PC y cuyo principal sostenedor” fue “el abogado del PN, el doctor Aparicio Méndez”.

Según dijo, “desde que se fundó” CA, “fueron apareciendo algunos personajes” de los que “el propio partido se deshizo” porque “comprobó que habían tenido determinadas actitudes que el partido no quería”. Igualmente, aclaró: “Cuántos son hoy, no sé, yo no conozco ninguno que sea torturador”.

Finalmente se refirió al proyecto de ley presentado por CA que busca otorgar la prisión domiciliaria a los reclusos mayores de 65 años, entre quienes se encuentran los detenidos en Domingo Arena por delitos vinculados al terrorismo de Estado. “El proyecto de CA, por más que a algunos compañeros no les guste”, dijo Lust, “tiene como principales destinatarios a los presos de Domingo Arena”. “Los partidos buscan legítimamente soluciones legislativas generales para toda la población y algunas particulares para el sector que representan”, dijo luego, y afirmó que el proyecto está pensado “para un sector del cuerpo electoral de CA que están procesados por violación de derechos humanos”.

“No se atiene a la verdad”

Luego de escuchar la argumentación que Lust dio en televisión, Domenech manifestó que los dichos del diputado “fueron expresiones inadecuadas que no se atienen a la verdad”. “Yo no conozco torturadores en CA y obviamente que CA no alienta la violencia doméstica ni se la toma a la ligera”, apuntó el presidente del partido.

Además, consideró que las explicaciones que dio Lust sobre sus propios dichos no fueron lo suficientemente claras: “Por lo menos a mí no me quedó muy claro”.

Así las cosas, explicó que pedirá una reunión a los demás integrantes de la Junta Nacional, el órgano de conducción del partido, “para tomar resolución” sobre el diputado. Consultado acerca de las medidas que podrían tomarse, dijo que “más que tomar medidas con respecto al diputado tenemos que tomar posición respecto a los dichos y sus explicaciones”. “Más que las personas nos importan los valores en juego. No avalamos ni la tortura ni la violencia doméstica”, añadió.

Tras la difusión de la noticia y antes de escuchar las argumentaciones del diputado, Domenech había señalado que, a su entender, “ni el propio Lust cree que el 50% de los integrantes de CA sean torturadores”, y que, en todo caso, desde aquella reunión hasta hoy “tuvo tiempo más que suficiente para darse cuenta” de que eso no es así, “y que si hubiera alguna persona que nosotros sospecháramos es torturador, ya hubiéramos iniciado los procedimientos disciplinarios correspondientes”.

Además, dijo que ningún integrante de CA avala “pegarle una piña a una mujer”. “Esa es una conducta que, si nosotros constatamos en algún adherente a CA, vamos a tomar las medidas más drásticas que podamos adoptar”, apuntó.

la diaria intentó contactarse con dirigentes de la coalición de gobierno por este asunto. Algunos interpretaron que no les correspondía opinar y otros manifestaron su sorpresa con los dichos del diputado cabildante.