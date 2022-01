Luego de que la coalición decidiera no dar los votos que precisa la Intendencia de Montevideo (IM) para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares para limpieza y saneamiento –que requiere mayoría especial–, el tema llegó al nivel de los legisladores nacionales. No faltó el fuego cruzado en Twitter, por ejemplo entre el diputado del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani y el del Partido Nacional (PN) Álvaro Viviano. Igualmente, en la coalición sostienen que aún esperan una señal de la intendenta Carolina Cosse para negociar.

El diputado Felipe Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, dijo a la diaria que en la coalición están dispuestos a volver a discutir con la IM el diseño del préstamo, pero quieren “poder incidir” en su contenido. “En las actuales condiciones, tal y como lo ha formulado la IM, no estamos dispuestos a votarlo, porque no se nos dio participación en el diseño. Por lo general, cuando se requiere una mayoría especial se hace participar a la oposición para que haga sus aportes o propuestas, cosa que no ha ocurrido”, subrayó.

Schipani agregó que no buscan “poner palos en la rueda”, ya que es “una cuestión de sentido común”: “Si tú querés nuestros votos, vení a buscarlos para negociar y diseñar el proyecto, no cuando el proyecto ya está cerrado, con papel y moñito”, indicó. Además, sostuvo que fue “un error de la IM” no sentarse a negociar con los partidos de oposición. “Si la IM está dispuesta a sentarse a negociar con la coalición, negociaremos”, finalizó.

En tanto, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez señaló a la diaria que es necesario recordar que en 2005 se abrió una línea de crédito del BID para la IM, que se enmarca en “un plan director de saneamiento urbano” de la capital trazado hasta 2050. “La IM pretendía que, con el respaldo del gobierno nacional, esa línea de crédito, de la cual restaban 40 y tantos millones, se llevara a 120 millones. Pero el gobierno nacional le dijo que 120 no, sino 70. Así se llegó a una instancia en que la IM elevó una propuesta que, de esos 70 millones, a saneamiento se le destina una cuarta parte. Y luego, la diferencia es destinada a recolección de residuos”, relató.

Por lo tanto, Rodríguez dijo que su partido pretende que “se cumpla con el destino del dinero, por el que fue autorizado el préstamo en su momento, que es el saneamiento de la ciudad”. “Uno porque lo tiene incorporado, pero basta con irse 20 minutos del centro de Montevideo y ya se encuentra con alguna de estas zonas [sin saneamiento]”, acotó. Además, señaló que la recolección de residuos, que implica la compra y reparación de camiones y contenedores, se debe realizar “con recursos propios de la IM”.

El diputado subrayó que la coalición quiere que se cumpla el plan que fue trazado en 2005, pero “la que no quiere cumplirlo es Cosse y la IM, porque necesita plata para otras cosas, por una mala gestión de los recursos, que no son para nada despreciables, porque la IM recauda casi dos millones de dólares por día”.

“Ante la incapacidad de gestionar bien sus recursos, echa mano a plata fresca que le llega de otro lado, y pretende responsabilizar a la oposición en Montevideo, especialmente al PN –con quien se ha ensañado–, al momento de atribuir responsabilidades”, finalizó Rodríguez.

FA: “La IM cumplió, le siguen dando préstamos”

El diputado del FA y exalcalde del Municipio A de la capital Gabriel Otero dijo a la diaria que la definición de no votar el préstamo por parte de la coalición es “netamente política, lo tienen que asumir”, y que la oposición en Montevideo piensa que “cuanto peor, mejor”. Recordó que el préstamo está aprobado desde noviembre y pudo haber empezado con un monto superior o menor, pero lo cierto es que las negociaciones con el BID “llevan meses”; se puede empezar con un plan de obras y un monto, pero luego “juegan un montón de factores” y el banco, “lógicamente, también tiene su opinión sobre qué es lo solvente”.

“No sé a qué se refieren con priorizar el saneamiento, cuando el saneamiento no solamente está priorizado sino que además de todo es un plan director, que cumplió 100 años en 2013. En la década de 1980 no había ni 40% de saneamiento en Montevideo, ahora está en 90%, o sea que el FA hizo más de la mitad. Pero no importa, porque es un plan director. Entonces, no entender la lógica de la obra de saneamiento como plan director es directamente payar”, sostuvo.

Además, indicó que lo señalado por el diputado blanco Rodríguez, sobre que Cosse “no quiere cumplir” con el plan de saneamiento y destina dinero a otras áreas, es “un disparate grande como una casa”. Puso como ejemplo que el emisario que traslada todos los desechos desde el arroyo Miguelete hacia el oeste va rumbo a Santa Catalina y Punta Yeguas –para volcar en el Río de la Plata–, pero en esta zona, “al no haber una obra de bombeo, no se podrá tener saneamiento aún”. “Entonces, no está previsto hacer esas obras ahora, por lo tanto, mal se puede decir que la administración de Cosse no va a terminar el plan de saneamiento. Se sigue profundizando el desconocimiento total del plan director”, indicó.

Por último, Otero subrayó que los objetivos de los préstamos del BID “tienen todo un protocolo que hay que cumplir, porque si no después no hay un mango más”. “La prueba empírica de que la IM cumplió es que se le siguen dando préstamos”, finalizó.