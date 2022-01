El comando del Partido Nacional (PN) que está liderando la estrategia en defensa de la ley de urgente consideración (LUC), de cara al referéndum del 27 de marzo, se reunió este miércoles para afinar detalles del cronograma de actividades que desarrollará en las próximas semanas, como parte de la campaña. Se definió que los actos y encuentros del partido en Montevideo y el interior comenzarán el 2 de febrero, pero serán precedidos por una conferencia de prensa con referentes de toda la coalición, probablemente el 31 de enero o el 1º de febrero. Este punto había sido un reclamo de algunos socios del oficialismo, como el Partido Colorado (PC).

El intendente de Rocha y coordinador del comando nacionalista en defensa de la LUC, Alejo Umpiérrez, señaló que la agenda de Montevideo y Canelones correrá en paralelo a la de los restantes 17 departamentos, con actividades en la capital los días martes, jueves, sábados y domingos de febrero, y los días viernes, sábados y domingos de ese mes en Canelones. Consultado en una rueda de prensa por esta decisión, aseguró que el “partido” por la LUC se juega “sin dudas” en esos departamentos –gobernados por el Frente Amplio–, pero también “en todo el territorio nacional, porque en una elección como fue el balotaje hubo 38.000 votos de diferencia, y esos votos de diferencia también se obtuvieron en el interior”.

“Creemos que no hay que descuidar ningún punto del territorio; el PN tiene una territorialidad muy fuerte en el interior y tiene que mantener ese predominio y, a su vez, avanzar sobre Montevideo”, reflexionó Umpiérrez.

Respecto de las líneas temáticas en las que se va a hacer énfasis en el marco de la campaña, el intendente rochense afirmó que “obviamente” va a ser “imposible discutir los 135 artículos”, por lo que “lo que va a haber es un manejo de bloques temáticos”. También consideró que es esperable que la campaña propicie “un alineamiento global pro y contra el gobierno, y allí van a estar aquellos que no van a escuchar” argumentos, pero señaló que está “convencido” de que “hay un sector de gente que está esperando que le expliquen la norma, que es un porcentaje que no es grande pero que va a definir la elección y que va a jugar a lo racional”.

En línea con lo anterior, Umpiérrez opinó que la LUC “es una ley tremendamente racional, una ley de centro, una ley que va al razonamiento común promedio de todos los ciudadanos”, y apuntó que espera que haya debates sobre esta norma “porque es en el terreno del debate en el que la ley se fortalece, y aquellos opositores pierden pie”.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que la agenda en el interior comenzará el 2 de febrero en el departamento de Flores, el día siguiente seguirá en Durazno y culminará el 9 de marzo en Rocha. El propósito es visitar en febrero más de 300 localidades, y van a participar legisladores, intendentes, alcaldes, ediles y autoridades del Poder Ejecutivo. No así el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por tratarse de una “agenda del PN, y como tal, el presidente no va a participar en reuniones del partido”, señaló.

El legislador explicó que por las características de las localidades “va a haber reuniones que van a permitir asambleas más numerosas, mientras que algunas otras capaz que son reuniones más pequeñas”, y detalló que los equipos que recorrerán los departamentos se encontrarán al finalizar la jornada en la capital departamental, “seguramente sobre 19.30 o 20.00”, para realizar un acto conjunto.

Rodríguez también hizo énfasis en que la gira nacionalista “no obsta que el PC tenga una agenda de similares características, y que Cabildo Abierto [CA] tenga la propia, el Partido Independiente la suya y el Partido de la Gente la suya”, pero que para eso es importante “evitar pisarse”: “Si nosotros vamos a Flores el 2 de febrero, que el 3 no vaya CA o el PC; dejar pasar por lo menos tres, cuatro días, o una semana”, ejemplificó. No obstante esto, remarcó que “no quita que seguramente haya actividades de la coalición”, e indicó que en la reunión de este miércoles se designó al presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, como encargado “de conversar con los demás líderes partidarios para convocar una conferencia que oficie de lanzamiento, tal vez el 31 de enero o el 1º de febrero”.

“Sorpresa” en colorados

La noticia de la reunión nacionalista de este miércoles generó “sorpresa” entre legisladores colorados, según informó El País, y citó a fuentes del partido que acusaron a los blancos de “cortarse solos”. Al respecto, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria que “la sorpresa fue que en los últimos días algunos actores del PN habían salido a hablar de actos del PN, no teniendo en cuenta la posibilidad de hacer un inicio de campaña con la coalición”. Sin embargo, aseguró que este asunto quedó saldado luego de la aceptación de los blancos de hacer un acto conjunto, como coalición.

“Nosotros insistimos en que era muy bueno iniciar la campaña con un acto de la coalición o con una conferencia de la coalición, y trasladamos esta inquietud nuestra a los socios”, apuntó Rodríguez. Consideró que si bien “es legítimo que cada partido haga sus actos, sus actividades, y le dé el énfasis a la campaña de la manera que lo entienda más pertinente, complementariamente tiene que haber señales de la coalición en su conjunto para que la ciudadanía visualice que es toda la coalición la que está defendiendo la LUC”. Con eso en mente, consideró que “lo deseable sería que existiera un acto de la coalición en cada departamento”, además del acto de apertura y cierre de campaña.

Consultado por la prensa sobre la “sorpresa” de los colorados, Umpiérrez sostuvo que hubo “una mala información de prensa”, porque “no había ningún lanzamiento de campaña”. El jerarca rochense atribuyó el malestar de los socios a “un error de prensa de una persona que no comunicó lo correcto”, y aclaró que “la comisión de defensa de la LUC tiene a través de Macarena Rubio la vocería para lo que son los comunicados de prensa al respecto”.

En tanto, Juan Martín Rodríguez consideró que hubo un “malentendido”, ya que “desde la semana pasada ha sido público que el comando operativo del PN se iba a reunir”, y aseguró que en ese momento no se recibieron comentarios de los socios colorados, “por eso llamó la atención la molestia”. “Lo de hoy no fue nada ajeno a lo que hablamos hace un mes; lo que hicimos fue materializarlo. Quizá hubo un malentendido con que el lanzamiento iba a ser hoy”, analizó. También señaló que con él “no se comunicó nadie [del PC] por este tema”, y resaltó que tiene “bastante” diálogo con los diputados de ese partido, “sobre todo los de Montevideo”. “Vamos a decir las cosas como son: los encargados de estas tareas se comunican con sus pares en los otros partidos. Si después dentro del otro partido o de otros partidos esa información no se colectiviza, no es una responsabilidad que el PN se va a atribuir”, fustigó.