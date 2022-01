Nació en Italia en 1948, vivió su niñez en Argentina y luego se radicó —solo— en Uruguay, donde a los 14 años empezó a trabajar como obrero del vidrio, en el mismo momento en que se afilió al Partido Comunista del Uruguay (PCU), en el que militó durante casi 30 años. Luego siguió militando en el Frente Amplio (FA) pero en forma independiente, y más adelante integró el Frente Liber Seregni (FLS) hasta que en 2018 se fue de la coalición de izquierda. Esteban Valenti se autodefine en su perfil de Twitter como “trabajador del vidrio, cooperativista, militante político, periodista y escritor”, además de consignar que es director de la agencia de noticias Uypress.

Valenti fue designado por la Comisión por el Sí como encargado de la campaña publicitaria para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo. El publicista ya lideró batallas electorales desde la trinchera de la comunicación: estuvo al frente de varias campañas de Tabaré Vázquez, empezando por la primera que ganó el político de La Teja en 1989 y que lo llevó a ser intendente de Montevideo, y luego, de las elecciones nacionales de 1999 y 2004 —esta última le daría la primera presidencia a Vázquez y al FA—.

Más allá de las victorias y las derrotas, Valenti es una figura no exenta de polémica por sus apariciones públicas —y hoy día en las redes—. El 8 de octubre de 2020, cuando todavía no había empezado oficialmente la campaña de recolección de firmas para que se habilitara la instancia del referéndum, escribió en su cuenta de Twitter: “No comparto esencia de la LUC, sí algunos artículos. Lo mismo les sucedió a varios. Pero convocar a un referéndum contra la LUC, parcial o total, es un grave error, es la falta de audacia y creer que con los mismos métodos en épocas diferentes se puede avanzar. Será otro retroceso”.

En otro mensaje, del 23 de marzo de 2021, contestándole a otro usuario, Valenti escribió: “Yo no firmo por el referéndum”. Esto fue recordado este lunes por el diputado colorado Felipe Schipani, quien compartió el tuit del publicista y escribió: “Al igual que Valenti, yo tampoco firmé por el referéndum”.

Este lunes, en una entrevista con la radio Sarandí, Valenti fue consultado por este tema y contestó que sí firmó para habilitar la consulta popular: “Es cierto que escribí eso, yo no me trago las palabras ni hago finitos. Creí que era muy difícil —yo firmé, obviamente—, pero la gente me desmintió; es la gente la que se apropió de esa idea y la transformó en un hecho, en el país del mundo donde hay que juntar el porcentaje más alto de firmas”.

Pasado y presente con el Partido Comunista

Con la restauración de la democracia, en 1985, Valenti fue designado secretario de Propaganda del PCU y luego fundó la agencia de publicidad y comunicación Grupo Perfil, que sigue en pie, pero a la que ya no pertenece —la presidenta es su esposa, Selva Andreoli, la única que la integra desde el inicio—.

En una tesis de la Licenciatura en Ciencia Política de 2018, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, escrita por Germán Santos Melogno, que analiza la campaña del PCU para las elecciones de 1989, Valenti describió las herramientas que usaban en su agencia: “Además de las encuestas, que no se utilizaban como ahora —nosotros las comenzamos a usar ya desde 1985—, incorporamos fuertemente las encuestas cualitativas, llamadas focus group. Y además el análisis semiótico del discurso, trabajamos con algunos profesionales del análisis de eso”. La campaña de 1989, a cargo de Perfil, tuvo spots televisivos con el letimotiv “Paradoja”, presentadas por Horacio Buscaglia, en el papel de un profesor un tanto excéntrico.

Pero pasó mucha agua debajo del puente, y desde hace varios años las cosas entre el PCU y Valenti no son color de rosas. Apenas se conoció la noticia de que el publicista estaría al frente de la campaña por el Sí, el diputado comunista Gerardo Núñez escribió en su cuenta de Facebook que sobre la designación sólo diría una cosa: “Es un disparate”. “La victoria la seguiremos construyendo por abajo y con militancia. Nada ni nadie nos puede sacar del centro de los objetivos. El 27 de marzo tenemos que inundar las urnas del Sí rosado”, agregó.

Según supo la diaria por distintas fuentes del sector, en el PCU hay “mucha molestia” con la decisión de designar a Valenti, y no la comparten porque entienden que es “un error grueso”. Esto no por su papel en el PCU al regreso de la democracia y en la década del 90, sino por lo que “ha hecho en los últimos años”, por su “prédica continua”, con “acusaciones muy gruesas”, no sólo contra el FA, sino también “contra organizaciones sociales, sindicatos y el PIT-CNT”.

“En ningún momento pidió disculpas ni hizo autocrítica al respecto, por eso nos parece inentendible”, indicaron fuentes del PCU. Además, señalaron que la designación de Valenti se puede discutir “desde el punto de vista técnico”, pero “políticamente” no tienen dudas y la calificaron como una “pésima decisión”. Además, sostuvieron que su designación “cayó de sorpresa” y “no estaba en los planes de nadie” que Valenti se incorporara a la campaña.

Valenti y Asamblea Uruguay

Otras voces frenteamplistas consideran que Valenti es “sumamente inteligente”, pero “demasiado personalista”, característica que le ha jugado muchas veces en contra. En Asamblea Uruguay, en particular, hicieron una evaluación política de su designación la semana pasada. Según dijo una fuente del sector, más allá del quiebre que tuvo con el FLS y con Danilo Astori, destacaron “su condición técnica” y dijeron que en eso le tienen “confianza”. También analizaron que su figura puede “generar resistencias”, pero la idea de que el publicista coordinara la campaña ya era un “hecho consumado y no tenía sentido generar una crisis”. “Una vez que se nos transmitió que la conducción política [de la campaña] no quedaba en manos de Esteban, no hicimos más cuestión sobre eso”, dijo la fuente.

La salida de Valenti del FLS se dio en 2016, luego de que trascendiera que en una reunión del sector Astori había dicho que Valenti no era portavoz ni de Asamblea Uruguay ni del FLS.

En 2018 Valenti se fue del FA. En declaraciones en el programa de radio En perspectiva —donde participa de las tertulias desde hace más de 15 años—, dijo que había sido “derrotado ampliamente” y que desde hacía “dos o tres años” venía planteando críticas que no tenían que ver “sólo con aspectos ideológicos”, sino “con la esencia misma” por la que había militado en la coalición de izquierda.

En el segundo semestre de aquel año, Valenti y su esposa, Andreoli, fundaron su propio sector político, Navegantes. Luego conformaron una alianza con el Partido Independiente (PI) y UNIR, el partido del excolorado Fernando Amado. Pero la alianza duró apenas medio año, porque Andreoli, que iba a ser candidata a la vicepresidencia junto con Pablo Mieres, líder del PI, dijo al programa Desayunos informales, de Canal 12, que si hubiera un balotaje entre el FA y el Partido Nacional, optaría por votar a la coalición de izquierda.

Comisión por el Sí: “No hubo voces en contra”

Enrique Cal, integrante de la Comisión por el Sí y de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, dijo a la diaria que no hubo objeciones respecto de la figura de Valenti. “Fue una larga conversación; en principio se recogió el acuerdo de quienes somos los representantes políticos de las organizaciones y quedamos a la espera de las conversaciones internas. También fue por unanimidad, no hubo voces en contra”, explicó.

De todas formas, opinó que “sin duda es una figura como mínimo polémica, pero en función de su experiencia, del manejo de las campañas, del conocimiento del medio” y de la etapa que se viene, que implica “una capacidad de respuesta inmediata”, se requería una “dedicación full time”.

Cal sostuvo que Valenti presentó su propuesta de campaña a los referentes de la comisión, y ese documento fue visto con buenos ojos. “No hay contradicción entre su postura personal y su trabajo”, dado que estaría realizando una actividad profesional, dijo Cal, y valoró que hasta podría ser considerado “un punto a favor” que no haya firmado para habilitar el referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC, como había escrito en su cuenta de Twitter.