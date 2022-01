No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Ante la grave situación de las inundaciones ocurridas en el día 17 de enero, con las problemáticas y pérdidas importantes que sufrieron miles de vecinos en Montevideo, entendemos corresponde que como órgano de contralor, el legislativo departamental intervenga tomando conocimiento sobre los mismos”, se indicó en una carta presentada el martes por los ediles del Partido Nacional (PN), Rafael Seijas, Rafael Rondan y Fabián Bravetti, a la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Sofía Espillar.

En diálogo con la diaria, el coordinador de bancada del PN, Seijas, especificó que solicitaron la comparecencia en la comisión permanente de las autoridades que intervinieron directamente en la situación de los últimos días: el Comité de Emergencia y el departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM).

La citación es para la semana que viene, debido a que desde el PN se entiende que “hoy en día la urgencia es la gente”. “En la medida en que los problemas se hayan resuelto, vamos a sentarnos a pensar. Sí es cierto que llovió mucho más de lo acostumbrado, pero hubo errores de cosas no previstas”, afirmó Seijas. En ese marco, el edil consideró que “no hubo autocrítica” por parte de la IM. Puso como ejemplo las “cañadas tapadas, que generaron desbordes”, y manifestó que se trata de “hacer una revisión en base a datos concretos: cuáles fueron los desbordes y las consecuencias para poder hacer una autocrítica e intentar que esto no vuelva a ocurrir”.

Sin perjuicio de que para Seijas las respuestas ante la tormenta tomadas por la IM y el Comité de Emergencia han sido “en buena forma”, el edil nacionalista Javier Barrios cree que las medidas “de ahora salen de paso. Pero hay que tomar medidas a mediano y largo plazo, y buscar soluciones de fondo”. “La gente ya no quiere más hipoclorito, colchones o la cocina nueva. Quiere equipamiento y reubicarse”, dijo a la diaria. “Hay que dar una solución a estas familias, que en muchos casos perdieron todo”, agregó.

El cometido de la comparecencia será, entonces, “identificar dónde estuvieron los problemas y las causas”, recalcó Seijas. En ese sentido, dijo que “hay cosas que se pueden solucionar”, como es el caso de la avenida Instrucciones, que, según manifestó, “se hizo nueva el año pasado o el anterior, pero en una parte de la calle no se previó que hubiera salidas pluviales. Entonces esa agua no tiene a dónde salir y los vecinos se inundaron”.

“Nosotros no tenemos problema en que se lleve adelante esa comparecencia”, aseguró a la diaria el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Martín Nessi. Aun así, señaló que en el correr de estos días la IM “tiene que estar trabajando donde tiene que estar trabajando y los equipos de emergencia tienen que estar en la calle, no dando explicaciones a la junta”. Asimismo, informó que al día siguiente de las inundaciones, la comisión permanente de la junta se reunió “y recibimos información de primera mano, de la presidenta de la Junta Departamental, que también participa en el Comité de Emergencia, e hicimos todas las preguntas”. Al respecto, Seijas dijo que en la instancia “se planteó cuáles habían sido las emergencias, pero esto es algo distinto: nosotros pedimos analizar dónde fue inevitable y dónde hay errores para que no vuelva a pasar”.

En el marco de las inundaciones, el director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IM, Federico Graña, remarcó a la diaria la importancia del préstamo (solicitado por la IM al Banco Interamericano de Desarrollo, negado por la oposición). Sin embargo, Seijas señaló que “no es que estemos en contra del préstamo”, sino que solicitan que “se haga un esfuerzo en ampliar los saneamientos y los pluviales en los barrios periféricos de Montevideo”.

Por otra parte, el edil frenteamplista sostuvo: “Si no se aprueba el préstamo, el monto va a ser cero, ya que rediseñarlo como lo han planteado llevaría por lo menos un año más de discusión política y técnica”. “Nos cuesta entender que la oposición hoy esté diciendo que no a estas obras, porque, además, no manifiesta desacuerdo con las obras, sino con las formas y mecanismos de financiación, y si a eso le sumamos la contrapropuesta que se hace, estamos hablando de 85 millones de dólares que serían invertidos en el departamento”, agregó.

En cuanto a la comparecencia, el coordinador de la bancada nacionalista subrayó que esperan una respuesta en varios sentidos: “Que la comisión permanente de la junta habilite esta citación, que podamos sentarnos a hablar caso a caso, porque si no esto va a volver a ocurrir, y esperamos poder negociar para buscar más soluciones”.