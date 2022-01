Luis Lacalle Pou (c) (archivo, noviembre de 2021)

No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió el martes por la noche a intendentes nacionalistas, autoridades del Poder Ejecutivo y referentes de los distintos sectores del Partido Nacional (PN). La cumbre política tuvo como centro la campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC) e incluyó una “charla motivacional” del mandatario para el trabajo que deberán llevar adelante de cara al referéndum, sobre todo, los intendentes departamentales. El intendente de Florida, Guillermo López, dijo a la diaria que Lacalle quiso “verificar y corroborar el compromiso de todos los intendentes” con la campaña, así como “intercambiar ideas; hubo un intercambio y una motivación”.

“El presidente nos dio su punto de vista y su análisis sobre la importancia que tiene [la LUC]. Fue una charla entre motivacional y de definición de criterios y prioridades en la campaña”, explicó López, y resaltó que no se trató de “una reunión resolutiva”, porque “eso compete al ámbito multipartidario de la coalición de gobierno”.

Dijo que se plantearon algunos “desafíos” de la campaña, como el “despliegue territorial” y “motivar a la militancia en una elección en la que no hay un candidato o una lista de candidatos”. También señaló que se “vislumbró” que “será una campaña de mucha confusión, incluso falsedades y argumentos que no son ciertos; tenemos que ser capaces de no dejar pasar nada que intente confundir”.

López manifestó que los intendentes blancos asumieron “el compromiso de estar entusiastamente participando en esta campaña hacia el 27 de marzo”, con el convencimiento “de la buena ley que es la LUC”. Añadió que se coincidió en que “es también una manera de defender a este gobierno nacional y a este presidente de la República obtener un resultado electoral que laude este tema y posibilite catapultarse a la segunda mitad del período del gobierno con todos los compromisos que quedan por cumplir”. En ese sentido, advirtió que “no es lo mismo ir a una segunda mitad del período de gobierno con este tema laudado a favor de la LUC que si no sale en esos términos”.

Por lo anterior, López resaltó que “entre todos los que participaron hubo una coincidencia en la importancia que tiene que el No a la derogación obtenga un fuerte respaldo popular”, y aseguró que hay un “mesurado y responsable optimismo” al respecto. “Tendrá mucho que ver la gestión del gobierno nacional, pero también de los gobiernos departamentales, en cuanto a que ese estado de ánimo influya a la hora de tomar elecciones por el elector”, aventuró.

Según informó una fuente del PN a la diaria, también se conversó sobre lineamientos propagandísticos, como los spots de campaña, aunque no se tomaron definiciones, sino que se pidió a “gente técnica” informes al respecto. Se habló también sobre cómo debería ser “la recorrida y la militancia, qué recorrer y qué no recorrer”, y aunque se reconoció la importancia de salir a captar votos en Montevideo y Canelones, departamentos gobernados por el Frente Amplio, se asumió que el despliegue en todo el país “va a ser determinante”: “Si no atendemos el interior para volver a votar bien como lo hicimos [en las elecciones nacionales], de nada sirve lo que descontemos en Montevideo”, dijo la fuente. A su vez, indicó que se ha prestado atención a “algunas cosas que hicieron” en la campaña por el Sí, aunque “todavía no” se vislumbra “cómo la va a encarar el Frente”, consideró.

Respecto de la decisión de Lacalle Pou de reunirse solamente con los referentes de su partido y no con la coalición toda, la fuente nacionalista dijo que “él primero tiene que hablar con su partido” y “después con todos”. “Esto era para conversar, no para definir nada. Cuando tengamos la línea de todo el partido y tengamos las cosas definidas entre nosotros, ahí vamos a convocar a los demás”, acotó. En los últimos días, surgieron voces del Partido Colorado que cuestionaron la decisión impulsada por el PN de hacer campañas de cada partido por separado, en vez de una única de la coalición.

Por su parte, el senador de Alianza Nacional Carlos Camy, quien también participó en el encuentro como referente de su sector, dijo a la diaria que “el presidente no dio lineamientos”, sino que “puso énfasis en las virtudes de la LUC, en destacarla como un buen instrumento”.

“Destacó que es una ley que está pensada en función del ciudadano, de las libertades del ciudadano, y que otorga derechos a los ciudadanos. Es un instrumento que ha dado resultados en políticas de seguridad pública y tenemos expectativas en que es un gran instrumento para mejorar la educación y aspectos vinculados a la convivencia ciudadana, a la libertad de circulación o aspectos más concretos, como la portabilidad numérica o Colonización”, expresó Camy. Agregó, en esa línea, que el mandatario “no encuentra qué es lo malo o a quién perjudica” la norma.

El senador blanco indicó que su sector –que está en reconstrucción tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga, el líder histórico– va a ser parte de la delegación del partido que recorrerá el país a partir del 2 de febrero, pero en paralelo hará una campaña propia, recorriendo los departamentos con sus dirigentes.