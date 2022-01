La Intendencia de Paysandú llamó a ambas partes de las campañas por el referéndum contra la ley de urgente consideración a acatar la disposición departamental que determina que no se puede realizar pintadas proselitistas en el espacio público del departamento.

Álvaro Guigou, integrante de la comisión por el Sí y presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, dijo a la diaria que la comuna convocó a integrantes de las comisiones por el Sí y por el No a una reunión el lunes pasado para hacer hincapié en el cumplimiento de la normativa respecto de la propaganda en la vía pública. Tras la reunión, la comuna informó en una intimación que se “acordó restringir al máximo cualquier tipo de publicidad que atente contra dichos espacios, limitando la colocación de cartelería en columnas del alumbrado, así como cualquier tipo de publicidad en pavimentos, aceras, calzadas, contenedores de residuos, plazas, playas, edificios públicos, obras de arte, mobiliario urbano y cualquier otro componente del ornato público”, informó El Telégrafo.

Además, la intendencia intimó a la comisión por el Sí a tomar acciones sobre unas pintadas realizadas arriba de señalizaciones de tránsito en unos cordones que habían llevado a cabo personas que adhieren al Sí, pero que no integran la comisión. “Nosotros nos comunicamos con ellos, les recordamos la norma y se corrigió”, dijo Guigou, que cuestionó la decisión de la comuna de prohibirles realizar otras intervenciones en el espacio público hasta que solucionara el tema. “Hicimos el compromiso de que íbamos a cumplir con la norma, pero lo que no íbamos a dejar es de pintar lugares, por ejemplo, muros abandonados”.

En la intimación, la comuna manifestó que “mientras se mantenga la afectación relacionada, no se autorizará la utilización de los espacios públicos para actividades proselitistas”. Para Guigou, lo que planteó la intendencia, entre líneas, es que “si pintábamos lugares que ellos no comparten, no nos iban a autorizar como intendencia el uso de una plaza” o la corriente eléctrica para la amplificación en un evento, por ejemplo.

Guigou señaló que ahora, por ejemplo, existe una “discusión planteada” en torno a unas pintadas en los muros del predio de la ex Paylana. “En el perímetro donde no se está haciendo nada es donde hay algunas pintadas y obviamente a nosotros nos parece que son lugares de expresión pública, que no se pueden perder y no se pueden tomar como que violan la normativa”, apuntó.

“Para nosotros la norma es clara, lo que no se puede pintar son cordones, obstaculizar señales de tránsito, columnas, después todo lo que sean muros y sobre todo lugares que no están utilizados como espacio público ni nada por el estilo son lugares de expresión”, agregó.

La comisión por el Sí expresó el miércoles en un comunicado que “el espacio público es el más democrático de los espacios de expresión y no renunciaremos a él”. Asimismo, rechazó la “amenaza de no autorizar el uso de espacios públicos para nuestras actividades” y adelantó que iba a notificar a la comuna de “todo lo que aún permanece en el espacio público, violando la normativa vigente, dando por descontado que se intimará de la misma forma al Partido Nacional por dichas pintadas”.

El intendente interino de Paysandú, Fermín Farinha, dijo el sábado a Subrayado que la comuna “ha ocupado recursos de los ciudadanos en mejorar los espacios públicos” y no quiere afectar el espacio público “con ningún tipo de pinturas”.