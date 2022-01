No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con fecha 21 de enero, el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza —como ministro interino—, firmó una resolución por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revoca una decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) de setiembre pasado, cuando el órgano integrado por tres comisionados había considerado pertinente iniciar una investigación tras una denuncia de Montecon por el contrato de la terminal portuaria. Se trata del acuerdo que el gobierno suscribió con la firma belga Katoen Natie, que extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y dio la prioridad para el despacho de buques, lo que ha despertado diversas críticas.

Montecon, competidora de Katoen Natie y que se entiende perjudicada por el acuerdo, activó distintos mecanismos para luchar contra la consagración de un monopolio en el puerto según su interpretación. Por un lado recurrió los decretos que oficializaron el acuerdo y las nuevas reglas portuarias con una presentación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y también realizó una presentación ante Defensa de la Competencia, un organismo desconcentrado del MEF.

La presentación de Montecon ante la comisión fue aceptada el 17 de setiembre tras un informe jurídico elaborado por los comisionados. Según informó en esas fechas el semanario Búsqueda, el informe de la comisión indicó que no se puede “advertir de inmediato la existencia de las prácticas anticompetitivas denunciadas aún, menos de daños graves”. Así rechazó el pedido de Montecon de suspender la ejecución del acuerdo y aplicar sanciones, pero sí aceptó avanzar en una investigación sobre el asunto. Los denunciados son el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos, y Katoen Natie, por cometer “diversas prácticas anticompetitivas”.

La resolución actual del MEF que firmó Irastorza revoca esa decisión. El documento no está publicado en la web de la cartera ni de Presidencia, pero este lunes fue dado a conocer por una de las partes interesadas.

En la resolución se repasa que tras la decisión de la comisión de investigar la denuncia hubo una presentación de firmas que integran el grupo Katoen Natie de un “recurso de revocación y jerárquico”.

El “agravio” que manifiestan estas empresas es que “los hechos denunciados no son de naturaleza económica, que no son procesables ante la comisión, y que en el mercado de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo no rigen las condiciones regulatorias de la competencia”.

Luego de esto, el 20 de diciembre, Defensa de la Competencia ratificó su decisión inicial, no dando lugar al reclamo, elevando el “recurso jerárquico” que interpuso Katoen Natie al MEF. De esto deriva la resolución de la cartera, que sostiene respecto del acto impugnado —la investigación— que “no se advierte que haya sido debidamente motivado” y “tampoco surge de los antecedentes administrativos la fundamentación que ampare la admisión de la denuncia”. Ante esto, “se entiende pertinente la revocación del mismo [el acto administrativo] y la recomposición del procedimiento administrativo al momento de presentación de la denuncia”. Además, se aclara que esta decisión del MEF “no implica pronunciamiento sobre la admisión o rechazo de la denuncia planteada”.

la diaria consultó diversas fuentes especializadas que aportaron distintas visiones sobre el alcance de la intervención del MEF. Hay quienes entienden que de este modo se pone punto final al expediente, y otros que interpretan que los comisionados pueden seguir adelante con la investigación si amplían su fundamentación. Además, una fuente señaló que no hay antecedentes de que el MEF revoque la admisión de una denuncia por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia.