El ministro de Ambiente, Adrián Peña, estuvo este lunes en Río Negro y Paysandú, en la zonas afectadas por los últimos incendios, que siguen bajo control con supervisión de Bomberos. El jerarca viajó junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y ambos se reunieron con autoridades, productores y vecinos de la zona para recoger las principales demandas y comenzar la tarea de diagnóstico de la situación.

Según dijo Peña a VTV Noticias, al salir de la reunión quedaron con la obligación de “trabajar en múltiples temas”: “Ha quedado en evidencia que tenemos que coordinar más entre los públicos y con los privados, que hay un montón de debes”, dijo, y agregó que “hay cuestiones que nunca se van a poder manejar 100% en incendios con proporciones como la que fue este, pero sí hay muchas cosas para prevenir y tratar de que esto no suceda”.

En particular Peña se refirió al margen de maniobra que tiene su cartera. Afirmó que el Ministerio de Ambiente (MA) es la autoridad competente para autorizar los proyectos forestales, y según la última normativa se prohíbe que se realicen a menos de 500 metros de las localidades pobladas. Sin embargo, la zona de los incendios fue plantada mucho antes de que el MA o la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente tuviera competencia, por eso en algunas zonas estaba ubicada a unos 100 metros de las primeras viviendas.

“La buena noticia es que cuando se reforeste aquí, desde el nuevo decreto que firmamos con el presidente en diciembre debe pasar por el MA; antes no pasaba, en las tierras forestadas se reforestaba continuamente sin pasar por control ambiental, es decir que en esta zona ya no podrán hacerlo a 100 metros”, explicó el ministro.

Peña comentó que tienen un debe a resolver en las próximas horas con respecto a qué pasa con lo que ya está plantado cerca y no se incendió y tampoco se va cosechar próximamente, por lo que tampoco se volverá a forestar en el próximo tiempo. Al respecto, dijo que están “trabajando en la posibilidad de una resolución que establezca un radio mayor”, que tienen que trabajar con las empresas.

“La idea no es obligarlas, sino que esto surja de un acuerdo y que podamos asegurar en todas las localidades del país un radio mínimo que dé esa tranquilidad, que los proyectos y el desarrollo del país sean acompañados por el equilibrio ambiental, y por asegurar las vidas de las personas”, detalló.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Ambiente celebró que el incendio no haya llegado al área protegida de Queguay. “En este caso no es que no haya biodiversidad, pero es menor la riqueza al tratarse de producción comercial forestal. Hay, obviamente, efectos y consecuencias sobre el suelo, pero hubiese sido más grave si llegaba a las áreas protegidas que tanto hemos cuidado”, estableció.

Además de la exoneración de OSE para unas 1.900 viviendas afectadas, el gobierno analiza otro tipo de ayudas. En particular, el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, dijo este lunes a la radio Universal que se evalúa una exoneración de tarifas de diciembre y enero, aunque se puede extender a más meses. A su vez, expuso que trabajarán en estos días en coordinación con los ministerios y las intendencias para determinar la cantidad de personas que deberán recibir el apoyo y por cuánto tiempo será la exoneración.