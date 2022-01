No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La negociación para nombrar un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dos integrantes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y al nuevo fiscal de Corte no logró destrabarse previo a la sesión de la Asamblea General del 29 de diciembre, en la que se trató el veto del presidente Luis Lacalle Pou al proyecto de ley de forestación. El objetivo del oficialismo era llegar a un consenso para que en esa sesión, por dos tercios de los votos de sus componentes, se saldara el tema, que lleva un año de idas y vueltas. Sin embargo, ante la negativa de Cabildo Abierto (CA) a algunos nombres propuestos, la fórmula alcanzada no prosperó.

El plazo para el nombramiento vence el 27 de enero y, según confirmó a la diaria el senador nacionalista Gustavo Penadés, quien lleva adelante las negociaciones por parte de la coalición, todo indica que quedarán firmes los nombres por antigüedad. Esta opción es vista con buenos ojos por la oposición, ya que la sustituta de Luis Tosi en la SCJ sería la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo, Doris Morales, que tiene un perfil similar al del ministro que se retira, especializado en derecho laboral.

En la lista de prelación para completar los cargos del TCA se encuentran la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° turno, Rosina Rossi; el juez del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno, Ángel Cal, y el magistrado del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno, José Balcaldi. El nombre de Rossi había sido propuesto por el Frente Amplio (FA), por lo que para la oposición también sería positivo el ingreso de Rossi en el TCA por antigüedad.

El artículo 236 de la Constitución determina que la designación de los ministros para la SCJ debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea General –por eso se requiere un acuerdo político– en un plazo de 90 días desde que se generó la vacante. Tras ese plazo, asume el miembro de los tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.

El otro esquema

En noviembre, Penadés había acercado a la oposición un esquema de sustituciones, que posteriormente fue validado por la oposición. La propuesta era que la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno, Beatriz Venturini, y Cal ocuparan los cargos del TCA. Por otra parte, el oficialismo aceptaba la propuesta del FA de que Rossi integrara la SCJ.

Además, la oposición había propuesto a Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, para que sustituya a Juan Gómez en la Fiscalía de Corte, quien fue designado interinamente tras la renuncia de Jorge Díaz, que culminaba su mandato en abril de este año. La designación de un nuevo fiscal debe contar con venia del Senado por tres quintos del total de los componentes.

A pesar de haber llegado a un consenso con la oposición, el asunto se empantanó posteriormente por discrepancias a la interna de la coalición. En concreto, CA no estaba de acuerdo con la propuesta para Fiscalía de Reyes ni de Graciela Gatti, otro nombre que había sido manejado en las negociaciones por la oposición, por los fallos del Tribunal de Apelaciones donde se ha reconocido el derecho internacional en materia de derechos humanos.

El senador de CA Guillermo Domenech dijo a la diaria que su partido no tiene un candidato para la Fiscalía, pero lo que sí saben es que quieren a una persona que “haya demostrado neutralidad desde el punto de vista político”. Para Domenech, podría ser una posibilidad que continúe al frente Gómez, cuyo mandato duraría hasta 2025](https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/10/renuncio-el-fiscal-de-corte-jorge-diaz-y-los-partidos-muestran-su-respaldo-a-juan-gomez/). “No digo que sea nuestro candidato ideal, pero yo hablé con él y le dije que nosotros no nos íbamos a oponer a que él fuera confirmado, aunque sea por no haber otro candidato”, valoró.

En cuanto a la posición de CA sobre el acuerdo al que había llegado Penadés y el FA, Domenech manifestó que el reparo que plantearon era que se desatendía el “factor antigüedad, que de alguna forma favorece a una magistrada que tiene perfil que ha rehuido al embanderamiento político y eso nos parece muy bueno”, dijo en referencia a Morales. El senador valoró positivamente su desempeño en el Tribunal de Apelaciones, por lo que sostuvo que no tienen “razón alguna por la que anteponerle algún otro candidato porque es de preferencia de algún partido”.