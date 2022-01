El director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Gastón Cossia, cuestionó la movilización que organizó un grupo de productores rurales el viernes pasado frente a la Torre Ejecutiva con ovejas muertas y heridas tras ataques de perros y señaló que el país es agroexportador y que la medida “nos expuso como país”.

Cossia contó que recibió muchas denuncias sobre el hecho y respaldó el comunicado de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales. En diálogo con Telemundo, mencionó que la superpoblación canina “es una problemática real”, pero consideró que es “inaplicable” la eliminación sistemática de los perros sin dueño, ya que “genera un caos, un enfrentamiento, una grieta social que Uruguay no necesita”.

“Entre todos tenemos que encontrar la solución. No podemos prevalecer en nuestra visión de la problemática sobre otros grupos y tener una visión corporativa. Eso no ayuda. El gobierno no puede fomentar este tipo de divisiones, hay que generar mucho diálogo. Es una problemática de hace muchísimos años y no podemos plantear soluciones de la década de 1970 en el siglo XXI”, valoró.

El veterinario mencionó que a nivel internacional se manejan alternativas “éticas”, como la castración y la identificación masiva de perros. Además, dijo que en este tiempo se habilitaron 140.000 castraciones y 250.000 microchips para colocar en perros y aseguró que actualmente tener un perro es un asunto público, y que entra en las responsabilidades de los propietarios “esterilizar, identificar, tener a los animales identificados y contenidos”.

La movilización del viernes, a su entender, “generó un impacto negativo, porque la población no la evaluó bien, hay denuncias realizadas en contra”, ya que “generó mucha sensibilidad. Hoy las personas cuando ven sufriendo a un animal, sufren con el animal”. “Si se van a enfrentar productores con animalistas, esto no se mueve para ningún lado. Nuestra responsabilidad es acercar esos puntos de vista y dar el primer paso, que es castrar e identificar. Empezamos hoy, los resultados quizás lleguen tarde, pero van a empezar a llegar. Nunca hubo una política pública de castración e identificación gratuita de esta dimensión. Que nos dejen trabajar, que nos dejen dar el primer paso”, pidió.

Además, Cossia aclaró que en Uruguay, salvo excepciones, no hay problemas con perros salvajes, es decir, que “se autosustentan y reproducen en el medio natural”. Lo que ocurre en el campo uruguayo, señaló, no tiene que ver con perros que buscan comida: “Es un accidente que se da por errores humanos, en el que los animales desarrollan su instinto predador, corretean al ganado, lo lastiman seriamente y a muchos animales los matan”.

“No es un problema endémico, sino que hay un problema de tenencia”, dijo, y añadió que “más de 80% son predios linderos, vecinos”.

El hecho le generó a Cossia críticas desde la coalición. El senador nacionalista Sebastián da Silva cuestionó que el director del INBA respaldara el reclamo de los veterinarios y opinó que es “muy difícil así” y que no se debía “esconder la realidad”.

Es muy difícil así. La realidad no hay que esconderla por más dura que sea. — Sebastian Da Silva (@camboue) January 29, 2022

Cossia respondió que le interesaba debatir con Da Silva el proyecto de ley que el senador presentó que habilita a policías y militares a matar a los perros que hacen daño a los animales, ante lo que el legislador respondió que “no hay tiempo para debatir. Vaya a encargarse de la tragedia de las jaurías en las majadas haga el favor”. Cossia retrucó: “Lo espero en mi casa”.