“El centro de nuestra campaña serán varios miles de militantes golpeando la puerta de todos los hogares de los uruguayos con un material que explique el contenido de la LUC [ley de urgente consideración]”, adelantó a la diaria Fernando Pereira, flamante presidente del Frente Amplio, sobre cómo planean la campaña por el sí para derogar 135 artículos de la LUC en el referéndum del 27 de marzo. Pereira subrayó que durante la recolección de las firmas necesarias para habilitar la instancia electoral, “todo el mundo decía que era inviable”, pero lo lograron por “una única cosa, la fuerza y el amor de los militantes”, por eso “ahí está el centro” de la campaña.

“La segunda lógica es que vamos a defender derechos, lo vamos a hacer en defensa propia, y así va a ser la campaña, para defender los derechos de la educación pública, de los trabajadores y para defender las empresas públicas. A partir de ahí va a haber, obviamente, una campaña de comunicación importante, pero el centro, donde tenemos la principal fortaleza, es en el voto a voto, como fue en octubre y noviembre [de 2019 en la campaña del Frente Amplio]. Además, con la ayuda de las organizaciones sociales más potentes de Uruguay en términos de organización y de territorialidad, lo que nos va a permitir potenciar las campañas anteriores”, indicó.

Pereira sostuvo que los que los invitan “a una campaña de verdades” después “la contaminan con un conjunto de mentiras”, como que si la LUC se deroga “van a liberar a miles de presos” o “volvemos a la Unión Soviética”. “Esclarecer la LUC implica un cambio cualitativo de la campaña muy importante. Estamos jugando el partido que queríamos jugar. Cuando todo el mundo creía que no podíamos llegar a las firmas, se dio la hazaña. Ahora vamos por la segunda, que es construir una nueva mayoría, y eso implica que miles de blancos, colorados, cabildantes y del Partido Independiente voten. Y lo van a hacer, como pasó en 1992 y 2003. Y estamos organizando a nuestro colectivo militante para que salga a cada lugar con argumentos, sin insultos, ni agravios, ni adjetivos”, finalizó Pereira.

A su vez, Gustavo González, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua e integrante de la Comisión por el Sí, señaló a la diaria que el eje central de la campaña serán las barriadas y el “puerta a puerta”, una etapa que tendrá un planteo “muy pedagógico” sobre los puntos más importantes de los 135 artículos. Agregó que a partir de febrero habrá actividades en todo el interior de país, aprovechando que en cada departamento habrá un comité del Sí trabajando su zona. González señaló que se puede plantear algún acto masivo, pero subrayó que ese no será el eje central de las actividades de la campaña.

Además, sostuvo que los defensores del No “no se están preocupando por defender los artículos, sino que están agarrando el tema de la seguridad como un todo”. Puso como ejemplo que el gobierno “tuvo que salir” a dar cifras de delitos “no muy claras”, por lo que “no están yendo al fondo del debate”. “La columna vertebral de este gobierno, desde el punto de vista jurídico y político, es la LUC. Entonces, para ellos el triunfo es fundamental, al igual que para nosotros. Para nosotros lo es por varios motivos. Primero, porque sacaríamos los artículos que se han entendido más gruesos de la LUC, pero segundo porque, como las firmas ya cumplieron un objetivo y un freno a la ofensiva, el triunfo del Sí va a reagrupar al movimiento popular, a levantar el ánimo de la gente y a frenar esta ofensiva”, aseguró.

El dirigente sostuvo que la coalición ha tomado el manejo de la pandemia por parte del gobierno como “un escudo propagandístico fundamental”, porque “le ha ido muy bien y se sienten bien hablando de eso” aunque no tenga relación con la LUC, pero “tiene que ver con el estado de ánimo de la gente”. “Pero lo que la gente tiene que ver es que acá hay una rebaja salarial en regla a todos los privados y los públicos, hay un ahorro descarado que se descargó sobre las espaldas de los pensionistas y los jubilados. Todas esas condiciones de vida las está generando un modelo de país, y todo eso también hay que discutirlo”, indicó.

En cuanto a las cifras de delitos que divulgó el Ministerio del Interior hace pocos días, González subrayó que él no tiene por qué “dudar” de ellas, pero sí duda “de que haya más seguridad”. Puso como ejemplo que él vive en la periferia de la ciudad, entonces, invita a los ciudadanos “a que esperen un ómnibus tranquilos en Camino Carrasco, por la zona de La Cruz, Camino Maldonado, Cerro Norte, etcétera, a las once de la noche, a ver qué seguridad tienen”. “Es decir, acá las cifras de la seguridad tuvieron que ver con la no movilidad que hubo durante meses, por el problema de la pandemia. Además, cada vez tenemos peores condiciones para los presos, y hay más presos. Un país no se puede alegrar porque tenga más presos. Si tenemos más presos es porque hay condiciones objetivas de la gente que llevan a delinquir”, finalizó.