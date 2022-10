74.704 jóvenes de entre 14 y 29 años de edad participaron el sábado en la cuarta edición de las elecciones de la juventud del Partido Nacional (PN), primera con su partido en el gobierno. En esta instancia se eligió la integración del Congreso Nacional de Jóvenes, compuesto por 300 jóvenes blancos, así como la integración de los 19 congresos departamentales. A su vez, a partir de los resultados que surjan del escrutinio se elegirá al presidente del Directorio de la Juventud y a los dos representantes juveniles en el Honorable Directorio del PN.

El cierre de los circuitos de votación estaba previsto para las 19.00 del sábado, pero ante “la cantidad impresionante” de personas que se acercaron a votar, se tomó la decisión de “extender, a priori, una hora más el horario de votación en todo el país”, sostuvo en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes del PN, Armando Castaingdebat.

En diálogo con la diaria, Castaingdebat valoró que fue una votación “histórica” en la que se demostró “la militancia, el compromiso, el esfuerzo y la capacidad de movilización de la juventud del PN”. Apuntó que el número de votantes fue “extraordinario”, pero que la cifra que más le gusta destacar es la cantidad de candidatos; en esta elección fueron más de 26.000, 6.000 más que en la última edición de las elecciones jóvenes. Agregó que la elección fue un “éxito” y comentó que en la campaña, que arrancó el 4 de julio y terminó ayer, llegaron más de una vez a todos los departamentos y conversaron “con todo el mundo'”.

El PN informó en sus redes que votaron 6.507 personas más que en la instancia anterior, que tuvo 68.197 sufragios, y en 11 de los 19 departamentos la votación fue superior. Con 20.968 votantes, Montevideo fue con diferencia el departamento donde más se votó. En la otra punta se ubicó Flores, que fue el único partido que no superó la barrera de los 1.000, y sumó 642 votos.

Salto, Paysandú y Artigas se destacaron por su importante incremento en el número de votos con respecto a la edición anterior; pasaron de 2.351 a 4.405, de 1.719 a 4.042 y de 2.326 a 4.397, respectivamente. Lo mismo ocurrió en la capital, que superó por 3.561 los 17.407 votos de los comicios anteriores.

Castaingdebat se refirió específicamente al caso de Salto, departamento en el que el PN “no gobierna y ni siquiera tiene una banca de diputados”, y aun así “fue capaz de movilizar”: “no lo podemos medir porque en el Frente Amplio no existen las elecciones de jóvenes ni van a existir, pero me la juego a que el PN, siendo oposición, tiene una capacidad de movilización mucho más grande que la del partido de gobierno”, dijo.

Sobre Paysandú, comentó que hubo una gran competencia y que eso ayudó a que se votara más. “Si existiera lista única en todos los departamentos la motivación no sería la misma, creo que la competencia es un factor fundamental”, sostuvo Castaingdebat. Pero también apuntó que en Artigas “la barra de [el intendente, Pablo] Caram tenía muchísimos más candidatos que los otros, y aun así sacó cerca de 4.500 votos, eso quiere decir que además de la competencia está el compromiso de cada uno de los gurises y de los dirigentes”.

Las no tan buenas

Durazno –que bajó de 2.865 votantes a 1.526–, Tacuarembó –que pasó de 2.762 a 1.687– y Canelones –con una baja de 9.029 a 8.036– fueron los departamentos que más votantes perdieron. Consultado sobre los posibles motivos de este mal desempeño, Castaingdebat respondió que “en todas las elecciones –esta es la cuarta del partido– siempre hay departamentos que aumentan y que bajan”. “Si tengo mi cuota de responsabilidad por no haber votado bien en otros departamentos, la asumo sin problemas”, aseguró.

Castaingdebat afirmó que a pesar de que Canelones “perdió 1.000 votos” tuvo una buena elección y que las causas del aumento y la baja de votos son las mismas: “Si no tenés competencia o corrés solo, a veces la barra está un poco desmotivada. Puede ser un error nuestro desde la campaña, capaz que no supimos dar bien el mensaje y no pudimos llegar como en los otros departamentos; hay múltiples factores”, dijo.

Otro elemento a considerar, planteó el dirigente, es que el PN está en el gobierno por primera vez desde que se hacen estas elecciones: “Hay muchos dirigentes que están 100% para la gestión, lo cual está bien, pero que en 2017 los teníamos a la par con nosotros. Esta fue una campaña que la llevaron adelante pura y exclusivamente gurises jóvenes”, apuntó.

En cuanto al escrutinio, Castaingdebat indicó que este lunes comienzan a pasar los nombres de los votantes a la base de datos. “Al ser voto observado queremos ver que no haya gente que no haya votado más de una vez; si votan dos veces al tenerlo ingresado se anula. Ingresamos todo a la base de datos y después empieza el escrutinio”, contó. El escrutinio comenzará la semana que viene y no demorará más de 20 días.