Sebastián Hagobian, el dirigente de Asamblea Uruguay (AU) que integra la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) y que es funcionario de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, arribó el pasado viernes a Uruguay luego de un viaje a Rusia en el que participó como observador de los referéndum que definieron la anexión por parte de ese país de las provincias ucranianas de Zaporiyia, Lugansk, Jersón y Donetsk.

La participación como observador de esa instancia electoral, que no fue avalada por la comunidad internacional ni por Ucrania, le valió críticas desde varios frentes. Tanto el FA como AU indicaron que no viajó en representación de esas organizaciones y el gobierno también aclaró que no respaldaba la visita, luego de las críticas recibidas desde Ucrania.

El presidente de su fuerza política, Fernando Pereira, había anunciado que iba a “charlar” con Hagobian cuando llegara a Uruguay porque, si bien su accionar fue a título personal y durante su licencia, “tiene que tener determinados cuidados”, al tratarse de un integrante de la Carifa. Según pudo saber la diaria, hasta el momento esa conversación no tuvo lugar.

La que sí ocurrió fue una reunión entre Hagobian y algunos dirigentes de AU este martes. Según reconstruyó este medio, la instancia sirvió para escuchar la versión del dirigente y no se tomó definición alguna. El próximo jueves se reunirán los principales referentes del sector para analizar la situación.

Días atrás, en diálogo con la diaria, Hagobian afirmó que no avala “ni la invasión” de Rusia a Ucrania “ni el referéndum” y que su presencia en ese lugar se debió a que participó en “una actividad académica en carácter de magíster en Relaciones Internacionales”, instancia enmarcada en el conflicto de Azerbaiyán y Armenia, y que en ese contexto recibió una invitación para asistir a los referéndums.