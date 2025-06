Las autoridades del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvieron este viernes tomarse diez días para levantar las objeciones que hizo el Tribunal de Cuentas (TC) a la compra de la estancia de 4.400 hectáreas María Dolores, en Florida, que se destinaría a la producción lechera. El nuevo presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, explicó que se tomarán ese tiempo para “analizar profundamente las observaciones” del tribunal y “tener más certeza” de lo que se está haciendo.

El presidente Yamandú Orsi, entrevistado por el canal 5 en España, dijo que cuando el TC hace observaciones, hay que “revisar todo”. “Y, más allá de que me guste o no me guste, fue Colonización que decidió postergar un poco la reiteración del gasto de una decisión que fue tomada y me parece que es saludable que cuando hay más de una observación del tribunal, uno le dé vueltas al expediente y lo analice bien para ver de qué forma la levanta”, indicó, y agregó que en sus años como intendente de Canelones entendió que “no está de más revisar todo” cuando el TC objeta las decisiones.

Consultado sobre si se debe seguir adelante con la compra, Orsi respondió que “por ahora sí, salvo que el INC resuelva otra cosa”. “Hasta ahora no tengo elementos que me indiquen lo contrario”, acotó. Sobre la decisión de compra, aseguró que para él es “correcta, porque hay que trabajar el apoyo a la lechería”. “Y ahora hay que trabajar sobre eso, hacerlo viable, encontrar la vuelta para que en pocos años puedan verse los beneficios de esto, porque consideramos que es una oportunidad; la oportunidad no puede transformarse en un problema”, advirtió.

Este lunes, en el acto de asunción de Henry, que reemplazó al expresidente Eduardo Viera al frente del instituto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, fue consultado por la prensa sobre este tema y reiteró que el INC resolvió tomarse “unos diez días para levantar o refutar los argumentos” del tribunal. El ministro dijo, además: “No recuerdo haber visto presupuestos sin una enorme cantidad de observaciones del TC, que se reitera el gasto y sigue adelante. En este caso parece que fuera determinante, pero bueno, los tiempos cambian, los actores también y la cortesía parlamentaria a veces queda por el camino. Pero bueno, estas son las reglas de juego”, comentó.

Fratti ratificó que el objetivo es comprar la estancia, lo que responde también al cumplimiento de una promesa electoral que hizo el Frente Amplio (FA). Ante las críticas a la decisión, el ministro dijo que no sabe “por qué se ha armado todo” este problema, “cuando las administraciones del FA en promedio compraron 10.000 hectáreas por año”.

“Cuando se dan estos problemas, que son político-partidarios, no son político-nacionales, cierro los ojos y me pregunto quién gana y quién pierde. Quién gana podemos verlo. ¿Quién pierde? Los que han perdido toda la vida durante décadas, que son los pequeños productores rurales de este país”, cuestionó. Ese lugar, sostuvo, no lo iba a ocupar “ningún oligarca ni ningún terrateniente ni nada de estas cosas, esto lo iban a ocupar pequeños productores que están ahogados por el tamaño”.

Fratti alegó que hay personas que “si no les das espacio, se tienen que ir” del campo, y después “sacamos la boquilla todos diciendo que no se venga la gente del campo”. “¿Cuál es la ilusión? ¿Qué es lo que les transmitimos? Bueno, como dicen muchos que viven en la urbanidad, ‘si no te da, vendé y andate para otro lado’. Así tenemos después los cinturones de miseria, primero en nuestras capitales departamentales y después en Montevideo. Esa es la historia que ha vivido este país y esto no lo soluciona, pero podía dar una lucecita. Bueno, está tintineando la luz”, expresó el ministro.

El directorio del INC analiza las objeciones del TC

Una de las principales objeciones del TC a la compra de María Dolores fue que se aprobó con tres votos del directorio en lugar de cuatro, como se requiere en una compra directa, según argumentó. Esto fue así porque el directorio estaba en transición y no se habían ocupado todos los cargos.

El oficialismo considera que en este caso no se está ante una compra directa sino ante un “derecho de preferencia” de compra, en aplicación del artículo 35 de la ley de Colonización, y así lo argumentará desde el punto de vista jurídico en su respuesta al TC, indicaron fuentes del INC a la diaria. De todos modos, según supo la diaria de fuentes del gobierno, se someterá la compra nuevamente a consideración del directorio, probablemente en la sesión del 9 de julio, para obtener cuatro votos (dado que ahora sí cuenta con ellos) y de este modo “blindar jurídicamente” la decisión.

Consultado sobre si el INC tiene previsto comprar más campos, Fratti comentó que si él fuera el presidente Orsi lo “dudaría”, porque si “cada vez que vas a comprar vas a tener este lío, seguramente que no, porque pasás un mes discutiendo”. A su turno, el presidente del INC, Henry, señaló que faltan “20.400” hectáreas (restando María Dolores) para que el FA cumpla con el programa de gobierno, que preveía la compra de 25.000 hectáreas. “Si me agarra [el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone me va a matar, pero es la realidad. Nosotros tenemos que hacer cumplir el programa”, marcó.

Por otra parte, Henry señaló que hay “una enorme capitalización de la sociedad con esas tierras”, que muchas veces se compraron “muy baratas” y hoy “valen muchísimo más que eso”. Fratti, por su parte, remarcó en el mismo sentido que estas compras no son “un gasto, son una inversión”. “Lo único que hay en el Uruguay que con el correr del tiempo siempre se valoriza es el campo” y “estamos garantizando para la generación que viene un capital que no tiene cómo perder”, resaltó.