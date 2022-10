Sobre las nueve de la noche, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, saludó a través de Twitter al presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Además del saludo, escribió: “Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo”, y manifestó su deseo de “continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales”.

Consultado en rueda de prensa, hizo hincapié en el papel de Brasil a nivel del Mercosur, y dijo que espera “que tengamos un gobierno de Brasil que entienda que hay que modernizar el Mercosur y abrirlo al mundo. Si eso pretende hacer el [nuevo] gobierno de Brasil tendrá nuestro apoyo”. Asimismo, adelantó que estará presente en la asunción del nuevo mandatario, el 1º de enero.

Pero este no fue el único mensaje proveniente de la coalición de gobierno, sino que los hubo de dirigentes de distintos partidos y con diferentes sentidos. El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, abrió la polémica al escribir: “Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita”.

Tras recibir diversas críticas, principalmente provenientes de la oposición, aclaró que los calificativos no eran de él sino que “son los que ellos mismos [por Lula y Bolsonaro] se intercambiaron durante la campaña”. “No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa”, se excusó.

El senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori también utilizó la red social para enviar “felicitaciones al nuevo presidente electo de Brasil”. “Mis mayores deseos de éxito en su gestión por el bien del pueblo brasileño”, apuntó. Mientras tanto, su par correligionario Sebastián da Silva planteó que, con este resultado, “Uruguay incrementa su oportunidad de ser una isla de libertad en el continente”.

En diálogo con la diaria, Da Silva dijo que se refería a la posibilidad que algunos brasileños decidan mudarse a Uruguay tras el triunfo de Lula, como, según dijo, hicieron varios chilenos tras la victoria de Gabriel Boric o unos cuantos argentinos cuando venció Alberto Fernández, lo que “tiene su correlato básicamente en Punta del Este”. “Uruguay, al ser una isla de libertad en América Latina, atrae familias a vivir e invertir acá. Entre chilenos y argentinos ya hay como 30.000 personas”, aseguró.

El senador blanco Jorge Gandini, por su parte, dijo a la diaria que “este Lula no va a ser el anterior” porque da “toda la impresión de que es muy pragmático y se va a adaptar a la realidad”. “Yo no lo hubiera votado como tampoco hubiera votado a Bolsonaro. No es mi modelo de un presidente, obviamente, pero respeto la decisión de los brasileños”, señaló.

De parte de Cabildo Abierto, en tanto, el líder Guido Manini Ríos tuiteó un saludo “al pueblo brasileño por su ejemplar jornada democrática” y felicitó a Lula, además de desear “que Brasil y el Mercosur transiten el camino al desarrollo que sus pueblos se merecen”.

Su correligionario Raúl Lozano declaró a la diaria que, para analizar el resultado electoral, “tendríamos que esperar a ver qué pasa con Lula y Uruguay”. “A mí, más que lo que pase en Brasil, me interesa que, en cuanto a lo que son nuestros intereses u objetivos nacionales, nos ayude el gobierno que esté”, dijo y agregó que, en esa línea, no hubo “muchas diferencias” entre el gobierno de Bolsonaro y los anteriores de Lula. Igualmente, expresó: “Espero que este gobierno de Lula nos trate mejor que los anteriores de Lula”.