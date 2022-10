En la noche del jueves, luego de la conferencia de prensa sobre el proyecto de reforma de la seguridad social, el presidente Luis Lacalle Pou partió raudo hacia la residencia de Suárez y Reyes, ya que había convocado a una reunión con los principales dirigentes de Todos, el sector mayoritario del Partido Nacional, que lidera el mandatario, y nuclea a varias agrupaciones, como Aire Fresco, el Herrerismo y La 40.

Según supo la diaria por fuentes que asistieron a la reunión, el presidente hizo hincapié en la reforma de la seguridad social, a la que catalogó de “un acto de responsabilidad nacional”, y subrayó que muchos dijeron que había que hacer algo con el tema pero no hicieron, y el actual gobierno lo está haciendo. También resaltó la Rendición de Cuentas recién aprobada en el Parlamento, y la cantidad de dinero que se pudo incrementar (cerca de 240 millones de dólares). En definitiva, según las fuentes, el mandatario llamó a que sus dirigentes defiendan ambos temas, ya que “la mejor carta electoral sigue siendo tener un buen gobierno”. En tanto, la diaria consultó a un asistente sobre si se mencionó el caso del excustodio de Lacalle Pou Alejandro Astesiano; contestó que no y lo ilustró con una broma: “Si mencionamos a Astesiano, no comíamos”.

A todo esto, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, brindó declaraciones a Telemundo antes de entrar a la residencia, relacionadas con las elecciones de 2024. Dijo que le encantaría ver una fórmula presidencial que tuviera mujeres. Subrayó que, como ya había dicho, él acompañará como candidato al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, e indicó que “este no es el tiempo” de hablar de eso porque están todos “comprometidos con la función de gobierno”. De todos modos, insistió: “Me encantaría ver una fórmula de mujeres. Es el tiempo de las mujeres. ¿Saben lo que sería ver una fórmula con Laura Raffo, Beatriz Argimón, Gloria Rodríguez, y nosotros, los varoncitos, acompañando?; sería maravilloso. Son mujeres preciosas, maravillosas, que tiene nuestro partido”, finalizó.