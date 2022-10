La relación entre el Frente Amplio (FA) y la coalición multicolor se ve desde ópticas distintas dependiendo de la realidad departamental o nacional y dependiendo de qué dirigente haga el análisis.

Yamandú Orsi, intendente de Canelones, señaló este lunes en entrevista con Desayunos informales que su relación con la oposición departamental es distinta a la de su correligionaria e intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, “porque las realidades locales son las realidades locales”.

“Yo, que tengo 30 municipios donde nueve son del Partido Nacional [PN], tengo que estar negociando siempre”, señaló Orsi, en la que entendió que es “una negociación sana”. “Les digo 'los recursos que hay para tu municipio son estos, ¿donde los ponemos?'”, indicó.

El jefe comunal canario dijo entender que en todos lados hay “bondad y maldad” y por eso no es sano “asumir que yo soy el bien y el otro es el mal”, pero sí hay algo que “está preocupando” y es la actitud de “actores políticos de la oposición de Montevideo de calificar a Carolina Cosse con adjetivos como ‘cínica’”.

Entonces, según Orsi, “si esas son las reglas de juego que están teniendo” resulta “difícil” no caer en una lógica bipolar. “En todos los elencos tenés gente que abreva de esa lógica bipolar, blanco y negro. A veces creo que caemos en eso, hasta al propio gobierno nacional lo he visto caer en eso”, insistió Orsi, que calificó de “un disparate absoluto” la votación de un juicio político a Cosse en la Junta Departamental.

“Por suerte hubo actores del propio gobierno de la coalición que dijeron 'esto no se puede hacer'”, agregó, y entendió que es una “lógica parecida a la de [el presidente de Brasil, Jair] Bolsonaro donde todo se va a los extremos”, y eso “no le hace bien a la ciudadanía, no le hace bien a la República”, y dijo verlo en “actores de gran peso político poner calificativos sobre la persona”, tanto “en ediles” como en “gente con más nivel o gente supuestamente con otras aspiraciones”.

Para Fernando Pereira, es un gobierno con “ineptitud”

Por su parte, en diálogo con Radio Carve, el presidente del FA, Fernando Pereira, entendió que “está claro que hay una consolidación de un partido que mejora su performance en las encuestas y una coalición que cae drásticamente en todas” a nivel nacional.

Para el dirigente, no sólo depende de lo que arrojen las encuestas sino de lo que haga la fuerza política “de acá hasta la elección”. “Ellos [lo] saben y de alguna manera esa es la desesperación de algunos ministros que agreden, de algunos senadores”, añadió en referencia a dichos del senador nacionalista Sebastián da Silva.

Asimismo, se refirió a las acusaciones del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, quien acusó a Pereira de recurrir a la demagogia para hacer política. A esto Pereira recordó que según los últimos relevamientos del Instituto Nacional de Estadística, “15% de los hogares tienen déficit alimentario, y de acuerdo a los análisis de nuestros compañeros esto podría llegar a ser 20% de las personas con dificultades para alimentarse, para tener cuatro comidas diarias”.

“El problema es que ellos gobiernan, y en tres años no han logrado sacar las ollas populares del Uruguay; cuando gobernó el FA no había ollas populares, durante 15 años crecieron los salarios”, agregó, al tiempo que aclaró que no tiene “ningún problema personal con Lema”, pero que “probablemente no estuviera capacitado para ese cargo: era un buen legislador de la oposición, que es una cosa muy distinta a ser ministro de Estado”.

De esta forma, Pereira entendió que la desde la coalición “no hay ninguna falla que tengan que no se la adjudiquen al FA”. Según Pereira, los gobernantes de coalición “lo que están haciendo mal es que no se distribuye, no están generando puestos de trabajo en la frontera con Argentina [...] no es un problema del FA, es un problema de un gobierno que no toma acciones”.

“En un año que se colocaron 15 millones para erradicar asentamientos, ¿cuántos metros cuadrados se dedicaron a asentamientos? Ninguno”, sentenció. “Hay un gobierno que les prometió a los uruguayos 50.000 viviendas”, recordó, y aventuró que “no va a llegar ni a la mitad. Lo prometió antes de la campaña electoral y luego [lo aseguró] la ministra [de Vivienda, Irene] Moreira, ¿esto puede ser culpa del FA? Es ineptitud”.