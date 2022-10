El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, brindó este jueves su opinión sobre la situación del exjefe de Seguridad de Presidencia, Alejandro Astesiano, actualmente imputado por crímenes relacionados a la falsificación de documentos. El legislador dijo que en su opinión fue “un error grave del presidente” haber contratado a Astesiano.

“Qué quiere que le diga, fue un gravísimo error, me parece. Tenemos que partir de la base de que realmente se pensaba que no tenía antecedentes, pero las anotaciones estaban, fueron publicadas, una persona con esas anotaciones no podía estar en esa cercanía”, dijo el senador en diálogo con Informativo Carve, y consultado sobre si el error fue del presidente, Luis Lacalle Pou, respondió: “Sí, creo que fue un error grave del presidente”.

De todas formas, matizó su opinión y aseguró que “todos cometemos errores y no por eso hay que horrorizarse”. A su entender, “se cometió un error, se reconoció que fue una macana grande, y se separó a él y a los que podían haber participado” de sus cargos en Torre Ejecutiva.

Consultado sobre si el escenario sería diferente si la Casa Militar se hiciera cargo de la seguridad, como sucedía antes, Manini Ríos dijo que sí. “Estas cosas eran más difíciles que ocurrieran, había mucho más profesionalismo. Es una opción, por qué no, podrá ser esa u otro tipo de institución”.

Para el senador lo grave es que el jefe de los custodios del presidente fuera un amigo. “No lo digo por este presidente, también ocurrió con los anteriores; los amigos pueden llegar a tener este tipo de desviaciones, como hemos visto”, apuntó.

En la previa al Consejo de Ministros que se celebra este jueves para firmar el proyecto de reforma de seguridad social y enviarlo al Parlamento, Manini Ríos dijo que después de la incorporación de las sugerencias de los partidos de la coalición ya no se puede decir que es un proyecto del Poder Ejecutivo.

Con respecto a la próxima etapa parlamentaria, el senador estimó que se mejorará el proyecto. “Entra al Parlamento para ser discutido y mejorado; nosotros en la comisión que se crea a los efectos de esta ley vamos a recibir a distintas delegaciones, que van a dar su punto de vista. Pensamos que va a haber mejoras en la redacción del proyecto”, apuntó, y agregó que “si las cosas se hacen sin pérdidas de tiempo es probable que antes de fin de año se pueda votar en el Senado”.