Apenas se conoció el fallo de la Justicia sobre el decreto que cambió la política antitabaco, hubo reacciones en el ámbito político. En filas de la coalición, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la diaria que no comparte el fallo y que los fundamentos de la jueza son “preocupantes”, dado que “las generalidades hacen que los conceptos sean tan abarcativos que es difícil de comprender que impliquen la suspensión de la aplicación de un decreto, pero en el fondo es un fallo de la Justicia y hay que respetarlo”.

“No logro entender cómo se puede asociar pasar de una caja de cartón duro a una caja blanda con todas las consecuencias a las que hace referencia la sentencia, que están vinculadas a la salud pública, los menores de edad, etcétera, porque lo primero que hay que reconocer es que 50% del tabaco que se consume en Uruguay entra de contrabando. Entonces, realmente, no creo que pase por el lado de la resolución. Hay que respetarla y acatarla”, finalizó.

Pero no todos los legisladores de la coalición opinan igual. Por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust señaló en diálogo con la diaria que, desde el punto de vista jurídico, le parece que la jueza “actuó ajustada a derecho” y que, desde la visión de las políticas de Estado, “esta solución es mejor que la que había flexibilizado la lucha contra el tabaquismo”.

Respecto del decreto del Poder Ejecutivo, “por los fundamentos que se dijo que se hizo, para proteger a la industria nacional del contrabando”, Lust considera “inconveniente que [se] haya tomado una medida que es un retroceso en la lucha contra el tabaquismo, que es un flagelo instalado en todo el planeta”.

“Yo no estaba de acuerdo [con el decreto], porque Uruguay se había posicionado internacionalmente como un país líder en la lucha contra el tabaco: le ganó un juicio a Philip Morris y a otras empresas tabacaleras, algo que de alguna forma nos ponía como un referente. Entonces, me parece que el fin que perseguía no lo justificaba, que era proteger a la industria nacional, Montepaz, que además tiene el monopolio de los cigarros en Uruguay, o sea que no tiene quién compita con ellos. Entonces, por más que el contrabando le afecte, no implica que la lleve a la quiebra”, subrayó. Por último, el diputado señaló que “para combatir el contrabando hay que reforzar a la aduana”.

El FA celebró el fallo

En tanto, en la oposición, la diputada Cristina Lustemberg, exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública, fue una de las primeras en reaccionar ante el fallo. Consultada en una rueda de prensa, aseguró que es una “muy buena noticia que la Justicia en esta primera instancia haya fallado en contra de la aplicación de este decreto y haya priorizado la salud de los uruguayos en una política como la antitabaco, que ha tenido fuerte evidencia sobre el impacto en la salud”.

Aseguró que la Sociedad Uruguaya de Tabacología no está sola en el reclamo y que hubo muchas organizaciones a las que les llamó la atención este decreto que “parecía escrito por la industria tabacalera”. A pesar de entender que es un paso positivo, la diputada se mantuvo cauta y agregó que ahora tiene que seguir el proceso judicial.

Para la diputada fue una “sorpresa” el decreto del Poder Ejecutivo y así lo manifestó tanto su fuerza política como “todas las sociedades científicas académicas de nuestro país, en un claro rechazo”. Lustemberg recordó que la política antitabaco comenzó con la firma de un convenio marco en 2004 y continuó durante los gobiernos del FA, y dijo que por eso le “sorprendió mucho que este gobierno tuviera este retroceso”.

“Esto es una clara política pública que tiene que ser una política de Estado, y por eso nos alegramos mucho de que en la Justicia, en primera instancia, haya primado el criterio de cuidar la salud pública como lo prevé la Constitución”, aseveró.

Para la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, primó “la cordura”. En su cuenta de Twitter publicó el fallo judicial y agregó: “La Justicia hizo lugar al amparo que solicitaba dejar en suspenso las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo a favor de la industria tabacalera. Qué bueno que haya primado la cordura”.

De forma similar se expresó el senador Mario Bergara en esa red social: “Celebro este fallo de la Justicia que desanda una decisión errada del gobierno”. Agregó que no se puede “retroceder en el cuidado de la salud, nuestra política antitabaco nos distinguió en el mundo. No se debe gobernar a pedido de particulares, se gobierna para mejorar la vida de la ciudadanía”.

También se pronunció el senador Daniel Caggiani, quien compartió la noticia y agregó: “Por suerte se suspendió el decreto que favorecía a la fábrica de tabaco, que fue promovido por ellos y firmado por el gobierno. La Justicia decidió preservar la salud de los uruguayos. Lástima que el gobierno no”.