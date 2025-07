“Cincuentones en defensa de nuestros derechos. No a la convergencia acelerada”, “Devuelvan la plata que se robaron de la caja” y “Apoyando las causas justas de todos los profesionales” eran algunas de las leyendas plasmadas en los carteles que se podían leer en la explanada del Palacio Legislativo, con el sonido de las vuvuzelas de fondo.

El movimiento tenía que ver con que 28 gremiales de profesionales universitarios convocaron a un paro de 24 horas con movilización para este lunes en rechazo al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Este lunes se iba a votar la iniciativa en la Cámara de Senadores, pero, tras una falta de acuerdo a la interna de la oposición, se acordó posponer la votación y la sesión se retomará el miércoles. Entre las 28 gremiales movilizadas hay abogados, bibliotecólogos, enfermeros, ingenieros, odontólogos, arquitectos, contadores y economistas, médicos y psicólogos.

Sergio Bedrossian, vocero de Profesionales Independientes, afirmó en rueda de prensa que la medida “es una protesta frente a los anuncios sobre lo acordado por el sistema político todo”. “Ya sabemos que hay, como fruto de la negociación, un acuerdo en cuanto a que va a haber una afectación de activos y pasivos, que va a haber una afectación a los trabajadores de la Caja en esa aceleración de la convergencia. Sabemos que se está intentando la menor y más miserable asistencia financiera”, destacó.

“Es por eso que nosotros estamos aquí para responder, para dar una señal de protesta para decirles que no nos iremos a casa, y que ya los profesionales afiliados a la Caja estamos en pie de lucha y vamos a continuar con la lucha”, aseguró.

Consultado sobre si prevén conversar con legisladores, Bedrossian señaló que la asociación a la que pertenece “se reunió más de 125 veces en el Parlamento”, y que “la etapa de discusión de planteo de soluciones es una etapa superada”. “Hoy es el sistema político que tiene en sus manos, frente a los profesionales y frente a la ciudadanía, el deber de cumplir con la Constitución y con el respeto al derecho y la igualdad ante todos los trabajadores”, remarcó.

Sindicato Médico del Uruguay convocó a un paro, al que se sumaron el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Federación Médica del Interior

El jueves, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) aprobó, en el marco de una asamblea general extraordinaria, la convocatoria a un paro médico nacional para este lunes “en defensa” de la CJPPU y en rechazo al proyecto de ley de salvataje del gobierno. El SMU es una de las 28 gremiales mencionadas, así como el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Federación Médica del Interior, que se sumaron al paro convocado.

En conferencia de prensa, el presidente del SMU, José Minarrieta, leyó la proclama de la movilización, en la que se indica que los gremios de profesionales médicos, así como la intergremial de profesionales, manifiestan su “enérgico rechazo” a las planteos que se están discutiendo en el Parlamento.

“Las propuestas implican un aumento desmedido del aporte de los profesionales activos y un descuento a los pasivos, medidas que consideramos injustas y perjudiciales para nuestros colectivos, así como la aceleración de la convergencia para los nacidos entre 1967 y 1972”, remarcó.

La reforma del gobierno prevé un aumento de la tasa de aportación de 18,5% a 22,5%, y un nuevo impuesto para los pasivos de la CJPPU, que oscila entre 2% y 11%, en función del nivel de ingresos.

La proclama continuó con la puntualización de que “la problemática de la CJPPU requiere soluciones equitativas y sostenibles”, por lo que consideran importante “aclarar” que la postura “es contra este proyecto de ley y no contra ningún gobierno en particular, sino en defensa de los profesionales del país”. “Apelamos a la sensibilidad y responsabilidad de los legisladores para revisar y reconsiderar los planteos actuales buscando alternativas que no vulneren nuestros derechos adquiridos”, recalcó.

El vicepresidente del SMU, Rodrigo Perna, afirmó que no están de acuerdo con que “se negocie” con sus jubilaciones y aportes que ya consideran “excesivos”. “Gravar a los pasivos y pensionistas, además de injusto, es ilegal, y nosotros creemos que el IASS [impuesto de asistencia a la seguridad social] es inconstitucional, entonces no aceptamos ninguna carga más ni sobre los activos ni sobre los pasivos”, planteó.

“Consideramos que hay otras soluciones que se pueden tomar que no gravan a estos sectores que estamos defendiendo fundamentalmente dentro de la ley”, apuntó, y dijo que no han obtenido respuesta “de por qué no una o por qué no la otra”, con relación a las propuestas que han hecho.

Perna valoró como un hecho “histórico” que las tres asociaciones médicas, así como “todos los profesionales del país”, estén presentes en la movilización. “Es un momento histórico, y los gobernantes no lo están viendo y no nos están escuchando como corresponde, así que lo que pedimos es, como dice la proclama, un mayor tiempo para pensar; acá no hay que tomar decisiones apresuradas y hay soluciones más equilibradas y justas para todo el país”, resaltó.