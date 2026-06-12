Yamandú Orsi se reunió con algunos transportistas y recibió 11 propuestas sobre la situación de costos

El mandatario manifestó su “preocupación” y valoró la importancia de mantener las “puertas abiertas al análisis” de planteos que dan cuenta de “dificultades de escala y costos”

En la tarde de este viernes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió en la residencia de Suárez y Reyes con transportistas que forman parte del movimiento autoconvocado que en los últimos días se ha manifestado en distintos puntos del país. Si bien el planteo inicial tenía que ver con la inminente implementación de una guía digital de carga por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), fuentes de Presidencia explicaron a la diaria que lo trasladado al mandatario hizo foco en la “preocupación” existente por las “dificultades de escala y costos”.

Según se puntualizó, eso marcó la presente zafra, especialmente en lo que tiene que ver con los “transportistas pequeños”. En esa línea, los transportistas que se reunieron con el presidente –provenientes de los departamentos de Salto y Paysandú– le entregaron una serie de propuestas que, según entienden, podrían permitir superar el actual escenario de costos.

De acuerdo con lo comentado a la diaria desde Torre Ejecutiva, los 11 puntos del documento entregado “no van en contra” de lo que el MTOP viene trabajando con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. Por el contrario, se entiende que “es un aporte más” al análisis que se viene haciendo de la situación desde el Poder Ejecutivo.

Además, las fuentes transmitieron que la “preocupación” de Orsi es que se sigan manteniendo las “puertas abiertas al análisis” de la situación de aquellos transportistas que manifiestan sus dificultades respecto de costos y que se han expresado movilizándose en los últimos días.