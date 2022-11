Este lunes, el expresidente José Pepe Mujica y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, regresaron de Brasil tras su visita al presidente electo, Luiz Inácio Lula Da Silva. En el aeropuerto los frenteamplistas fueron consultados, entre otras cosas, sobre el tratado de libre comercio (TLC) con China, el caso Astesiano y la reforma de la seguridad social, luego de que el Frente Amplio (FA) se posicionara en contra.

“Vamos a hacer todo lo posible para lograr el objetivo de mejorar nuestra inserción internacional como Uruguay”, comenzó diciendo Mujica respecto a la posibilidad de alcanzar un TLC con el gigante asiático. Ante la pregunta de si consideraba que era un error del gobierno negociar por su cuenta en lugar de hacerlo en bloque con el Mercosur, el exmandatario opinó: “Tenemos que negociar y encontrar mejores términos de intercambio porque estamos pagando mucho arancel”.

En esa línea, aseguró que “con Lula se puede hablar” y que con el TLC “no molestamos porque, en realidad, desde el punto de vista dimensional, somos un coqueto barrio de San Pablo”. “Ubiquémonos. Brasil no va a temblar por eso”, exhortó. Consultado sobre si el mandatario brasileño electo estaría dispuesto a adherir al TLC, dijo: “Si se lo pedimos, creo que sí. Una cosa es que lo pida el gobierno y otra cosa es que lo pida el Uruguay”.

Frente a la pregunta de si la victoria de Lula en las urnas afectará las negociaciones entre Uruguay y China, Orsi opinó que el TLC es “un sueño”. “Imaginarse que China va a acordar con 3 millones en vez de acordar con 300 millones creo que se parece más a una expresión de deseo que a otra cosa”, señaló.

Mujica contó que se estaba “enterando” del posicionamiento contrario a la reforma de la seguridad social que resolvió el FA en su ausencia. Apuntó, como en otras oportunidades, que el país enfrenta un problema y que “los que van a sobrar van a ser viejos y los que van a faltar van a ser gurises”, por lo que, “si no tomamos algunas medidas especiales, dentro de 20 años vamos a tener un pelotón de viejos en la miseria”.

“Hay una maquinitas diabólicas que le sacaron el trabajo al bancario… o vas al supermercado y tú te pesas y la maquina te cobra. ¿No tendrá que pagar algo ese tipo de máquina que sustituye la inteligencia humana [para] aportar a la seguridad social? Y si no tienen que pagar, ¿por qué hace tantos años que les cobramos a los camiones? Esto es una discusión. Porque este no es un problema coyuntural, es lo que se viene. Dentro de poco hay máquinas sembrando…”, planteó. “Macanudo el progreso tecnológico, bárbaro. Pero pa’ que la gente viva mejor”, expresó.

El frenteamplista también respondió algunas preguntas sobre su postura respecto a la situación política del país tras el aprisionamiento del exjefe de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano. Mujica indicó que es “un caso triste, que nos embarra” y opinó que “habría que haber dicho: ‘Nos equivocamos’. Punto: asumir”. No obstante, señaló que los gobernantes también se equivocan. “Nos fallan los humanos y… mala suerte. Pero bueno, se enredó la yegua, como dicen los paisanos”, manifestó.

También opinó que es responsabilidad del presidente elegir a quién quiere “llevar en el auto”. “Tendrá que ser profesional en seguridad, pero el presidente tiene que tener la intimidad subjetiva de que tiene gente de confianza porque si no, ¿usted cree que no hay profesionales de la seguridad que juegan para otro cuadro? Vamo', no seamos inocentes”, lanzó.