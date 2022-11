El caso que involucra al exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano ha estado en la agenda informativa de manera constante en los últimos días, a raíz de la difusión de los chats de su celular, en los que alude a presuntos espionajes, cobro de “comisiones” y otros hechos de apariencia delictiva. Este miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema y defendió la decisión de la fiscal Gabriela Fossati, a pedido del Ejecutivo, de no indagar en los mensajes que él intercambió con Astesiano.

Una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) entre el 25 y el 29 de noviembre arrojó que el caso del exjefe de custodia tuvo impacto en la imagen pública del presidente de la República. Ante la consulta sobre cómo incidió el caso Astesiano en su valoración personal de la imagen de Lacalle Pou, 52% respondió que lo hizo negativamente, 37% dijo que no impactó ni positivamente ni negativamente, 7% contestó que influyó positivamente y 4% no supo o no contestó.

En cuanto a la aprobación de la gestión del presidente, se observa una caída entre octubre y noviembre. En este último relevamiento, 35% de las personas manifestó que aprueba la gestión del presidente (mientras que en octubre el registro era de 40%), 43% la desaprueba, 18% no la aprueba ni la desaprueba y 4% no sabe o no contesta.

El nivel de aprobación de la gestión presidencial es mayor cuanto mayor es el nivel socioeconómico de las personas que responden. 28% de los encuestados de nivel socioeconómico bajo aprueba la gestión, mientras este número asciende a 32% en los estratos de nivel socioeconómico medio y a 45% en las personas de nivel socioeconómico alto. En cuanto a la desaprobación, el mayor porcentaje de desaprobación se concentra en personas con nivel socioeconómico medio (46%).

En términos etarios, el mayor nivel de aprobación se presenta en las personas de 60 o más años (44%), mientras que el menor nivel de aprobación se da entre las personas de 18 a 29 años (25%). Por otra parte, la desaprobación de la gestión es menor en el interior del país (37%) en comparación con la desaprobación entre las personas que residen en Montevideo (48%).

Valoración sobre Heber

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también se refirió este miércoles al episodio Astesiano, en una jornada en la que declararon como indagados por el caso diversas jerarquías policiales. Sostuvo que esperará a que concluya la investigación interna que realiza su cartera antes de opinar.

61% de los consultados en el relevamiento de la UPC declaró que tenía poca o ninguna confianza en el ministro del Interior. De todos modos, consultados respecto de si el jerarca debería renunciar por el caso Astesiano, las opiniones están divididas: 45% piensa que debería permanecer en su cargo y 43% cree que debería renunciar. Por otra parte, 14% de los votantes de la coalición gobernante entiende que el ministro debería dejar su cargo.

En tanto, 69% dijo que considera que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno, mientras que en octubre el porcentaje de quienes consideran esto había sido de 65%. A menor nivel socioeconómico y menor edad, mayor porcentaje de personas que entienden que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno. En el tramo etario de 18 a 29 años, 75% cree que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno, mentiras que entre las personas de 60 o más años, 62% se inclina por esta teoría.

Entre quienes votaron al Frente Amplio en noviembre de 2019, 94% cree que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno. Este porcentaje disminuye a 45% entre quienes votaron a la coalición oficialista.

Ficha técnica El relevamiento fue llevado a cabo entre el viernes 25 y el martes 29 de noviembre de 2022. Se obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

