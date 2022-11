Diputados de seis de los siete partidos con representación parlamentaria firmaron un proyecto de ley que fue elevado a la cámara baja esta semana para explicitar como delito de incitación al odio “la negación, banalización o menoscabo del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio acaecido en la segunda década del siglo XX, y todos los genocidios reconocidos por el Estado uruguayo y por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

La única fuerza política integrante de la Cámara de Diputados que no puso su rúbrica en el proyecto fue el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), cuyo diputado, César Vega, manifestó a la diaria que, así como está redactado, no apoyará el proyecto de ley.

Según el diputado del PERI, el proyecto impulsado por el representante del Partido Colorado Conrado Rodríguez “pone en el mismo nivel el holocausto judío y el armenio pero se enfoca fundamentalmente en el holocausto judío”. “Hay otros holocaustos también para haber citado; queda muy flechado hacia el holocausto judío”, ratificó.

Ante el comentario de que el proyecto propone sancionar de igual forma a quienes nieguen o banalicen tanto el holocausto judío como el genocidio armenio y otro reconocidos por el Estado uruguayo, Vega respondió: “Sí, pero a veces en la redacción encontrás cosas que no te conviene acompañar o no querés acompañar o te parece que no podés acompañar, entonces no las acompañás. Después si se pone a votación se verá”.

“Pese a que con la redacción no lo quiera decir, para nosotros queda como expresándose en contra del holocausto judío pero en segundo término con el resto de los holocaustos”, añadió. La falta de acompañamiento por parte de Vega ya era conocida por Rodríguez, quien procuró tener la firma de al menos un representante de cada partido antes de elevar el proyecto y se encontró con los reparos del diputado del PERI. En diálogo con la diaria, el diputado colorado desechó las afirmaciones de Vega porque en el proyecto de ley el holocausto judío figura a la par de los otros hechos históricos. “Que esté nombrado en primer término no quiere decir absolutamente nada”, consideró.

En cambio, dijo que “si se refiere a la exposición de motivos”, en donde sí hay más párrafos dedicados al holocausto judío, Rodríguez recordó que su proyecto toma como base uno redactado por su correligionario Walter Verri, en 2017, “un año después del asesinato de David Fremd”, un comerciante judío de Paysandú. Además, uno de los motivos de este nuevo proyecto de ley es un hecho ocurrido “hace escasos meses en nuestro país, donde un docente de secundaria no sólo negó la existencia del holocausto al pueblo judío, donde murieron seis millones de personas, en videos publicados en una red social, sino que lo volvió a hacer luego de haber cumplido con una sentencia de la Justicia, en una carta dirigida al director de un semanario [Búsqueda] con manifestaciones totalmente repudiables”.

De todas formas, Rodríguez valoró que “Vega es un diputado en 99” y “lo resaltable es que la mayoría del espectro político está de acuerdo con tipificar este tipo de conductas” en el Código Penal.

Con respecto al proyecto de ley, el diputado colorado dijo que actualmente “el tema da lugar a interpretación por parte de quien aplica el derecho, que puede ser el fiscal o el juez de la causa, y se puede llegar a interpretar de manera diversa”. Por este motivo, se decidió explicitar que la negación o banalización de estos hechos históricos serán considerados delitos de incitación al odio, para reducir el margen de interpretación.

Además, el proyecto de ley propone elevar de 18 a 24 meses la pena máxima de prisión por este delito, indicado en el artículo 149 bis del Código Penal. “El presente proyecto de ley tiene como finalidad la defensa de los derechos humanos, reafirmando el valor de la tolerancia que asegura la convivencia pacífica, y el respeto y la reflexión ante algunas de las tragedias más terribles que padeció nuestra humanidad”, señala la exposición de motivos.