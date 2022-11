La bancada del Senado del Frente Amplio (FA) pidió una reunión interpartidaria que se concretará este miércoles a las 14.00 en el Parlamento. Liliam Kechichian, coordinadora de la oposición en la cámara alta, llamó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, quien le manifestó su preocupación por el espionaje que una empresa estadounidense le encomendó al excustodio de Presidencia Alejandro Astesiano de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera.

Kechichian adelantó que se planteará el asunto en una sesión extraordinaria, que posiblemente sea el jueves, puesto que la próxima sesión del Senado está fechada para el martes 6. “Para nosotros hay que hacerlo antes”, dijo a la diaria la senadora. Añadió que van a reunirse con los otros partidos para intercambiar sobre “cómo están viendo todo este asunto”, y agregó que al ser tratado como “cuestión de fueros”, de cualquier manera, “termina siendo una declaración política”.

La legisladora consideró que el presunto espionaje contra Carrera y Bergara tiene “el agravante de que se los investigó para chantajearlos”, por lo que “es un ataque a todo el Parlamento y a la institucionalidad democrática”. “Sin ninguna duda, vamos a aspirar a que el que se pronuncie sea el Parlamento en su conjunto”, sostuvo.

Por otra parte, no está descartada la posibilidad de interpelar a algún jerarca del gobierno. Quien está en primera fila es el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y las demás autoridades de esa secretaría de Estado. “No está descartada en absoluto. Como todos los días aparecen cosas nuevas, vamos a esperar unos días más por dónde vienen estas nuevas cosas que están apareciendo para ver incluso sobre quién debería estar la interpelación”, indicó Kechichian, y agregó que es “muy probable” que se realice antes de que culmine diciembre.

Lozano: “No le hace bien al gobierno ni al país”

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo en rueda de prensa que “no le hace bien al gobierno ni al país que aparezca esta situación, que es grave”. “No deja de sorprendernos, cada vez se filtran más cosas, y no sabemos bien hasta dónde puede llegar. Es decir, hoy está en manos de la Justicia, no sabemos bien en qué va a terminar. Esperamos que se vaya hasta el hueso y que todos los que están implicados en esto, que es muy grave, una organización delictiva muy grave, respondan ante la Justicia como debe ser”, indicó. Lozano agregó que no le parece que una organización “de estas características haya surgido en estos dos años” de gobierno de coalición, sino que “la lógica dice que ya tiene cierto tiempo”.

En diálogo con la diaria, Lozano señaló que sabe que este miércoles tiene la reunión con los demás senadores, pero no tiene conocimiento de la propuesta del FA para tratar el tema en una sesión extraordinaria. De todos modos, subrayó que se debe ir hasta el fondo del asunto, “y que caigan los que tengan que caer, de este gobierno, del otro gobierno, de todos los que estuvieron comprometidos con esta situación, que a todos nos debe poner en alerta sobre que no estamos vacunados contra este tipo de corrupción”.

Por su parte, el senador colorado Raúl Batlle dijo a la diaria que “si el hecho existió, es totalmente repudiable”, y subrayó que no sabe por qué “una empresa de Estados Unidos le va a encargar a Astesiano que estudie a dos senadores”. “Astesiano parece un espía de otro planeta, porque si anda trabajando con unos americanos para ver qué hacen unos senadores por Katoen Natie... Hay que estudiar quién fue el que al final encargó eso, porque capaz que no tiene nada que ver con nosotros. Hay que tirar de la piola para ver qué hay del otro lado”, indicó Batlle, e insistió en que el espionaje a un senador, “no importa de qué partido sea, es totalmente repudiable”.

A su vez, el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva dijo a la diaria que el espionaje “es un tema muy jorobado”; sin embargo, destacó que tiene una perspectiva “infinitamente más relativa de Astesiano que lo que se quiere armar”, porque el exjefe de seguridad “es un charlatán y como tal actuó”. “A tal punto de que, ese episodio jorobado -nadie le quita la angustia a los que se ven investigados- no llegó a ningún lado, porque no hubo una denuncia de apriete ni nada, lo que comprueba que es un charlatán”, sostuvo.

De todos modos, Da Silva subrayó que es “obvio” que está de acuerdo con que en el Senado haya una sesión para repudiar estos hechos, porque “es un tema muy jorobado y no hay dos lecturas”. “Pero otra cosa es si pasó; yo soy de los que cree que es incomprobable si pasó”, finalizó.

Penadés: “La Justicia tendrá que actuar de la manera más severa para castigar todo tipo de exceso”

Gustavo Penadés, senador del PN, dijo que si el espionaje sobre Carrera y Bergara fuese cierto, “es un episodio lamentable y seguramente la Justicia tendrá que actuar de la manera más severa para castigar todo tipo de exceso”. “Transmito nuestra mayor solidaridad con Bergara y Carrera y condeno rotundamente el episodio”, dijo Penadés en diálogo con la prensa el martes de mañana.

El senador subrayó que hasta el momento lo que se conoce es un intercambio de mensajes, pero no se “confirmó” si el espionaje “se concretó o no”. Penadés dijo que “no hay elementos de que se haya procedido a un espionaje del estilo”, sino que “hay un whatsapp, es cierto e innegable. Vamos a ver si se llegó a concretar. Si se concretó, es gravísimo. Esperemos que no”.

A pesar de esta información, Penadés comentó que las denuncias que llevaron adelante los senadores contra la concesión del puerto de Montevideo a Katoen Natie siguieron su curso en la Justicia, hasta que fueron archivadas el lunes.

Delgado: “No es grave”, sino “gravísimo”

También el martes, en rueda de prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que de comprobarse esta situación “no es grave”, sino “gravísimo”. “Sean legisladores, sean gremialistas, sean empresarios o sean ciudadanos, es gravísimo; si esto llegara a comprobarse, yo creo que toda la fuerza de la ley tiene que caer sobre esta persona, porque acá tiene que ver con algo que es inviolable, con la calidad de la democracia, algo que en Uruguay no pasa y espero que nunca pase”, agregó Delgado.

El jerarca comentó que desde el gobierno tendrán “siempre” la intención de colaborar en “todo lo que sea necesario con la Justicia, en este caso la Fiscalía”. “Somos los principales interesados en que esto se aclare cuanto antes”, añadió, además de entender que existió “un proceso paralelo, oscuro, a espaldas del presidente”, que deja “un sabor amargo”.

“De confirmarse, seguramente va a tener graves consecuencias penales para él y para otros funcionarios si estuvieran implicados”, continuó Delgado, y agregó que “siempre lo jurídico va a estar por encima de lo político” y alentó a que “si algunos tienen otras suspicacias, que pongan nombre y apellido y lo lleven a la Justicia”.