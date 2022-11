ENERGÍA Y AVIONES. “Qué pena que no pudimos reunirnos por el tema energético, que traía la gente esta de USA”, escribió el gerente de Vertical Skies el 3 de febrero. El jefe de la seguridad presidencial contesta con un audio y luego le reenvía un mensaje, dirigido a otra persona: “Buen día José, hay novedades. Las tres personas referentes en el tema de energía en Uruguay es el presidente, (el vicepresidente de ANCAP, Diego) Durand y (el ministro, Omar) Paganini. Nosotros tenemos el apoyo de Durand y de Paganini, todavía no tenemos respuesta del Presidente. Pero hoy Roberto va a tener novedades y vamos a generar una comunicación a la tarde. No tengo confirmado la hora todavía, te aviso en un rato. Me estoy moviendo por el súper de ustedes”.

Cinco horas después se retoma el diálogo, pero ya sobre otro tema: “Ale consulto, que pasó al final con los UAV (vehículo aéreo no tripulado, por sus siglas en inglés) de la FAU, sale o no? Porque se había dicho febrero. solo consulto”. Astesiano responde: “Él dijo que no descartó nada. Nada, así me dijo”.

CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN. A partir del 20 de marzo, Astesiano y el gerente de Vertical Skies empiezan a hablar sobre la reunión del CEO de la empresa Binance, Changpeng Zhao, con el presidente Lacalle Pou, prevista para cuatro días después.

Andrés le pregunta cuánta gente “se entrevista con el 1” y Astesiano le responde que son cinco. “¿Sabes los nombres?”, pregunta el militar retirado. “Pero solo a vos, ok?”, le contesta el jefe de la seguridad presidencial, y reenvía un mensaje de Whatsapp con el listado de las personas autorizadas para entrar a la audiencia: Changpenz Zhao, Mingyang Du, Maximiliano Hinz, Helen Hai, Min Ching Lin y Matt Shroder.

También le comparte el nombre de dos uruguayas que esperarán afuera (una encargada de gestión de prensa y otra que “recibe y acompaña” a la delegación empresarial) y tres ingleses del equipo de seguridad, que también esperarán afuera del despacho. “Perfecto, gracias”, escribe Andrés. “Ahí dice seis pero Luis dijo cinco”, acotó Astesiano, en referencia a la comitiva que ingresaría al despacho.

La audiencia en la Torre Ejecutiva se realizó el 24 de marzo, según divulgó en sus redes sociales Changpeng Zhao. “Tuve el placer de conocer al Presidente @LuisLacallePou de Uruguay hace unos días. Fuerte, confiado y muy relajado. Le di mi tarjeta y él la sostuvo así. Discutió blockchain de alto nivel, economía, etcétera. Nada específico, sin compromisos”.

Had the pleasure of meeting President @LuisLacallePou of Uruguay a few days ago. Strong, confident and very chill. I gave him my card, and he just held it like that. Discussed high level blockchain, economy, etc. No specifics, no endorsements. pic.twitter.com/hiqv2oqBtY — CZ Binance (@cz_binance) March 24, 2022

PATRULLEROS DE LA ARMADA Y AVIONES. Según se desprende de los chats con Astesiano, Vertical Skies operaba como lobbista de la coreana Hyundai Heavy Industries, una de las compañías interesadas en la licitación para la compra de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional, un negocio de 200 millones de dólares, según estimó El Observador en un artículo del 15 de julio.

“La gente de Hyundai va a pedir dos semanas de extensión porque con las condiciones de venta por el ministerio los riesgos son muy altos por la forma que propusieron de pago y no aceptación de una institución bancaria en el medio, por tal motivo ya tienen la solución pero necesitan definir las condiciones con el comité de riesgo. Tenemos la info que lo que presentaron los otros astilleros no cumple con las expectativas y necesidades de la Armada”, le advirtió el gerente de Vertical Skies a Astesiano el 1 de febrero. Al otro día insistió con el asunto: “Hoy Hyundai está afuera, porque con la forma de negocio que propone Uruguay no se puede. El riesgo es alto para estas empresas. Eso al único que favorece es a China y Rusia, así que entiendo que el negocio está entregado”.

Cuatro minutos después, Astesiano le responde, palabras textuales: “Me dijo q no q lo ofenden con los comentarios es el pelotudo”. Luego Astesiano intenta desviar el tema y le dice: “viste que arreglé tema paracaidista?”, Andrés le pregunta de cuál paracaidista habla y la conversación se corta, quizás por falta de interés.

El gerente de Vertical Skies vuelve a tocar el tema el 3 de febrero. “Ale, cuando firma el presidente la extensión de los plazos para las OPV? Van a cambiar algo más referente al tema pago? Si tenés más información con el tema económico, pasá por favor”, le reclama.

En la mañana del 25 de marzo, Andrés retoma el tema de la compra de los patrulleros oceánicos. “Buen dia Ale, Hyundai Heavy Industries ha decido retirarse de la licitación por entender que las condiciones de compra favorecen a un solo vendedor y está claro a quien se le comprará. Si cambiaran las condiciones de compra, es decir las normales a nivel internacional, se presentarían”. El exoficial del Ejército agrega que en el comité de riesgo financiero y anticorrupción de la empresa, la licitación “no puntuó en ninguno de los 10 puntos”.

“Ya se han retirado casi todas las empresas queda creo que solo 2 o 3. Claramente se nota que la licitación está dirigida hacia un comprador, así lo han entendido todos por eso se han retirado. Una pena la imagen internacional.

“¿Qué tiene que cambiar?” le pregunta Astesiano. Andrés le responde con un mensaje largo: “Todos dicen que están orientados a los chinos (...) Lo único que se podría hacer es que las abran el lunes y las declaren insuficientes o no aptas en un mes. La forma de compra NO LA ACEPTA NADIE excepto CHINA que sus astilleros son propiedad del Gobierno. Ergo se van a dar 2 escenarios: 1- Se presentarán barcos pesqueros con un cañón encima (algo así como que yo le ponga a una Hilux un cañón y le diga a la población que compré un tanque) 2- Se presentarán los Chinos. Los Chinos les dirán que les harán los barcos a tiempo Lo que sucederá: a. Las OPV no llegarán a tiempo -NO LO HARáN-. Será el primer golpe político durísimo b. Las OPV chinas son, con perdón de la expresión, una literal porquería. No llegan a funcionar ni dos años. Segundo golpe político”.

Ante eso, Astesiano responde en varios mensajes: “Yo ahora yendo a buscar a Luis. Tranqui hablo claro. Ya le paso esto”.

El 6 de mayo hay otro intercambio sobre la compra de los patrulleros. Andrés le comparte un artículo del sitio especializado Defensa.com, con el título “Tensa situación en Uruguay por la compra de OPV para la Armada, accedemos en exclusiva al dictamen que apuesta por la opción China”

“Te lo dije son una cagada y por un TLC se clavan. Te lo dije hace tiempo”, se queja el gerente de Vertical Skies, y agrega: “La semana que viene me arrimo y hablamos a ver que va a salir para nosotros que seguimos a la espera de algo”.

Astesiano termina coincidiendo: “Yo (te) dije, todo pasa por ahí, (ahí) ves el lío interno. Es una mafia”.