Desde el Partido Independiente desmintieron rumores sobre la posible renuncia del director de los medios públicos, que volverá a su oficina el jueves El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, se tomó licencia este martes en medio de críticas de propios y ajenos por lo que escribió en Twitter luego de la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil el pasado domingo.

Aquel día, el dirigente del Partido Independiente (PI) abrió la polémica al escribir: “Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita”. Sin embargo, tras recibir diversas críticas, principalmente provenientes de la oposición, aclaró que los calificativos no eran de él, sino que “son los que ellos mismos [por Lula y Jair Bolsonaro] se intercambiaron durante la campaña”. “No eran agravios sino [una] crítica a una forma de política que no me representa”, se excusó.

Sotelo se tomó de licencia este martes, aunque igualmente trabajó desde su casa, según informó El País y confirmó la diaria. También trabajará desde su casa este miércoles, día feriado, y volverá a su oficina el jueves. A su vez, en el correr de la tarde comenzaron a circular rumores sobre una posible renuncia del director de los medios públicos, situación que fue desmentida a la diaria por dirigentes del PI.

Según pudo saber la diaria, Sotelo se comunicó con Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, principal referente de su fuerza política, y reconoció su error al escribir el tuit de esa forma porque “desnaturalizó el sentido” que le quiso dar. El propio Mieres había declarado este lunes al programa Desayunos informales que lo de Sotelo “fue un error importante” que “no representa la opinión ni del partido ni del gobierno”. Consultado por posibles sanciones, respondió: “Yo digo que fue un error importante, no voy a decir más nada”.

Sobre este tema se refirió en rueda de prensa este martes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien respondió que se trata de “un error inexcusable”. “Discrepo radicalmente” con el director de los medios públicos, manifestó, aunque aclaró que la posibilidad de una sanción “es un tema que definirá el presidente de la república”, Luis Lacalle Pou.

Mientras tanto, desde el Frente Amplio surgieron diversas críticas hacia Sotelo y la bancada de senadores tomará alguna medida parlamentaria. En rueda de prensa, Bergara había señalado el lunes que “cuando uno es jerarca público hay ciertas libertades que no tiene” y que la expresión “fue muy inconveniente”. “A nivel de la bancada estos días vamos a estar analizándolo porque evidentemente fue muy desubicado ese tuit, que marca un riesgo también en lo que son los vínculos” con Brasil, apuntó.

La coordinadora de la bancada de senadores de la oposición, Liliam Kechichian, indicó a la diaria que las declaraciones de Sotelo “estuvieron absolutamente fuera de tono” y “perjudican la imagen del Uruguay con un país con el que tenemos relaciones de todo tipo, no sólo comerciales”. Agregó que entre las posibles acciones parlamentarias a tomar está la de hacer un llamado a sala o uno a comisión, aunque tampoco se descarta “hacer una cuestión política”, que implica que el Senado pueda debatir sobre el tema sin la necesidad de que el director de los medios públicos asista al Palacio Legislativo.