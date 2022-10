El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, comentó este lunes el tuit que escribió su correligionario Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), tras las elecciones en Brasil en las que resultó ganador Luiz Inácio Lula Da Silva.

Sotelo escribió: “Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita”. Ante las críticas que recibió, volvió a pronunciarse: “La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas”.

Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina. Mamita. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) October 30, 2022

En entrevista con Desayunos informales Mieres dijo que “fue un error importante que [Sotelo] cometió, lo digo con total franqueza, se lo dije a él también, máxime que él está en un lugar donde tiene que guardar ese tipo de distancia. Fue un error importante, que lamento, que no representa la opinión ni del partido ni del gobierno. Hasta aquí llego, él aclaró luego el alcance de su tuit”.

Ante la consulta si merece algún tipo de sanción por este compartimiento, Mieres manifestó: “Yo digo que fue un error importante, no voy a decir más nada”.

Más tarde, en diálogo con Telemundo Mieres repitió su postura: “Fue un error importante por la función que cumple. Hablé con él. Es una macana”, lamentó.

Sobre las elecciones en Brasil, las calificó como “una fiesta democrática” más allá del triunfador, y con respecto a su preferencia por Lula sobre Jair Bolsonaro, Mieres aseguró: “Me preguntaron y manifesté una leve preferencia, leve porque dije también que las opciones eran muy polares y uno se identifica con la centroizquierda, la socialdemocracia. En Brasil se radicalizó mucho”.

En el matutino, Mieres destacó que la elección en el vecino país fue “muy peleada” hasta el último momento y “sin embargo todo funcionó a pesar del nivel… vi el último debate y para el estándar uruguayo es absolutamente sorprendente, un nivel de confrontación y agresión muy lejos del estándar del Uruguay, ese es un valor nuestro, pero independientemente de eso, ayer hubo una expresión de la democracia que hay que aplaudir, sin ninguna duda”.

También se refirió al mensaje del presidente Luis Lacalle Pou, “rescatando la necesidad de seguir trabajando juntos entre Uruguay y Brasil, que somos dos países con enorme cantidad de intereses e historia en común”.