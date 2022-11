Con la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno y que se encuentra a estudio de una comisión especial del Senado, la confrontación de relatos políticos dio paso a un choque de números. Este miércoles las autoridades defendieron los efectos positivos de los cambios previsionales y plantearon que “en cualquier escenario la jubilación crece entre 18% y 20%” con el futuro esquema, pero para el Frente Amplio (FA) se trata de “una comparación falaz” ya que la variación de las pasividades se financia “con más años de trabajo”. La presentación del gobierno fue en respuesta a un estudio del PIT-CNT, que días atrás mostró que la reforma traería rebajas de entre 10% y 38%.

“Acabamos de probar que se presentaron tablas [por parte del PIT-CNT] que tienen sesgos, cuestiones antojadizas y que no cumplen con los criterios de objetividad”, dijo en una conferencia de prensa el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al término de la sesión de la comisión del Senado. En compañía de parte del equipo económico y de senadores del oficialismo –sin presencia de Cabildo Abierto–, Rodolfo Saldain, quien lideró el trabajo para la redacción del proyecto de ley, señaló que las proyecciones del gobierno se basan “en datos reales” y muestran los efectos por nivel de ingresos.

Las autoridades divulgaron un comunicado en el que se planteó que “en todos los casos representativos de ingresos de los aportantes del BPS [Banco de Previsión Social], con la reforma la jubilación crece o se mantiene”. Si bien las tablas con las simulaciones no fueron difundidas, un cuadro presentado por el gobierno –al que accedió la diaria– muestra la variación porcentual por decil de ingresos, es decir, por tramos de 10% de la población y en función del salario promedio.

“40% de las jubilaciones más bajas tendrán los incrementos más altos” con el cambio de reglas a partir de 2043, cuando el nuevo esquema abarcará a todos los trabajadores, indicó el ministro Mieres. “En todos los casos la jubilación crece o se mantiene”, complementó Saldain. De acuerdo al comparativo (ver tabla), la variación entre sistemas oscila entre 0% y 47% según el nivel de ingresos.

Ante una consulta de la diaria sobre ganadores y perdedores de la reforma, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, respondió: “Los más beneficiados desde el punto de vista de la redistribución del ingreso son los primeros deciles; después hay tres deciles [del seis al ocho] donde no es mucha la diferencia respecto de la jubilación actual; y en los últimos dos deciles [los sectores de mayores ingresos] la jubilación mejora al mover en cinco años la edad de retiro, pero esa diferencia está en el ahorro individual [el tramo por AFAP], no en lo que se paga por el sistema de reparto [BPS]”.

FA: “Se comparan peras con manzanas”

Sin embargo, desde el FA se hizo una interpretación distinta de los números y la presentación del gobierno. La “casuística” es tan amplia al hablar de temas previsionales, porque cada persona tiene una trayectoria laboral distinta, que tomando el promedio se diluyen los efectos, dijo una fuente del FA. Un senador, en tanto, comentó que si el gobierno quería responder a las simulaciones del PIT-CNT debió refutar los cálculos de la central sindical y mostrar las diferencias, no venir “con su propia metodología”.

“Se comparan peras con manzanas, en la medida en que el régimen actual permite jubilarse con 30 años de trabajo y 60 de edad, y el futuro será con 65 años de edad. Son situaciones distintas y hay un ajuste por la vía de la extensión de la edad de retiro. Con más años de trabajo, con más aportes, los trabajadores van a financiar el nuevo sistema, porque no hay otros recursos, no se pensó en alternativas”, dijo en una rueda de prensa el senador suplente del FA Eduardo Brenta. “Lo que presentó el gobierno para decir que las jubilaciones no empeoran, sino que mejoran, se basa en una comparación falaz”, añadió.

Para Mieres, desde los sectores que se oponen a la reforma previsional “se quiere instalar que se va a tener que trabajar más años y ganar menos”, cuando el retiro será “un poco más tarde, no mucho porque hoy el promedio es 63 años, pero seguramente se va a ganar más”.

Una de las advertencias hechas por el FA y el PIT-CNT en las últimas semanas se centró en el efecto que tendrá para los trabajadores que se jubilen en los años de transición, cuando irá subiendo gradualmente la edad de retiro –desde 63 años en 2036, hasta 2043–, punto sobre el cual Mieres ratificó que “no hay pérdida” al comparar el escenario actual y el futuro. Al respecto, Saldain manifestó: “Tenemos esos números, pero no los presentamos hoy para no plantear una gran cantidad de cuadros”. En esa línea, aseguró que “en cualquier escenario de evolución económica, de crecimiento del salario real y de la inflación, se cumple” con el objetivo de que “la jubilación promedio crece”.

Ante estas afirmaciones del gobierno, el senador frenteamplista Óscar Andrade planteó en la red social Twitter que propondrá agregar al proyecto de ley que “cada trabajador tendrá derecho a que se calcule su haber jubilatorio por el actual sistema y el nuevo régimen, eligiendo el que resulte más favorable”. En ese sentido, remató: “No tendrán problema en votar esto quienes sostienen que no se rebajan las jubilaciones”.

Vamos proponer un agregado que diga: "cada trabajador tendrá derecho a que se calcule su haber jubilatorio por actual sistema y el nuevo régimen, eligiendo el que resultado más favorable"

No tendrán problema en votar esto quienes sostienen que no se rebajan las jubilaciones. — Óscar Andrade (@Oandradelallana) November 23, 2022

“Todos pretenden quedar fuera del sistema” Este miércoles la comisión especial del Senado que analiza la reforma previsional recibió a las tres cajas paraestatales (Bancaria, Notarial y de Profesionales), a las que abarcan los cambios, ya que se propone un esquema de convergencia para que desde 2043 sus afiliados aporten a las AFAP y se jubilen con las mismas reglas que el régimen general del BPS. “Todos los que se han presentado, sean organizaciones sociales o las cajas, han manifestado que pretenden quedar por fuera del sistema” que plantea el gobierno, “lo cual es un ejemplo de las bondades” de los cambios, ironizó Brenta. Además, informó que la delegación del gobierno, que ya asistió dos veces a la comisión, se comprometió a ir nuevamente para responder acerca de las cajas paraestatales. En un comunicado de prensa divulgado el miércoles, la Caja de Profesionales indicó que hay “algunos artículos” del proyecto de reforma que pueden “afectar” sus finanzas, ya que se establecen beneficios generales para sus socios –como dar un año de actividad por hijo o la acumulación de servicios para alguien ya jubilado–, pero no se especifica “de dónde va a salir esa financiación”.

