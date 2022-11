Al inicio de cada período en las comunas, en el Congreso de Intendentes una de las primeras cosas que se resuelven es cómo se van a distribuir temporalmente las presidencias, es decir, se establece a qué partido político le tocará la presidencia en cada uno de los cinco años en cuestión. Para este período se resolvió que al Frente Amplio (FA), que comanda en tres departamentos, le tocaría presidir el organismo desde diciembre de 2022 por los siguientes 12 meses.

Como Andrés Lima, el jefe de la comuna de Salto, estuvo en la vicepresidencia tanto en 2021 como en 2022, desde un inicio se dio por descontado que no entraría en juego para la presidencia del Congreso en 2023. La discusión estaba clara: o era Carolina Cosse, de Montevideo, o era Yamandú Orsi, de Canelones. Pero como a ambos les interesaba el cargo, lo que propuso el FA al resto de los intendentes -que son 15 del Partido Nacional y uno del Partido Colorado- fue que la presidencia se dividiera en dos semestres y Cosse presidiera en uno y Orsi en otro.

Sin embargo, los intendentes de la coalición multicolor declinaron la propuesta y esto provocó que, a falta de tres semanas para el día en que habrá que proclamar al nuevo presidente del Congreso, aún no haya acuerdo entre Cosse y Orsi, ya que ambos insisten en sus intenciones.

Las fuentes dirigenciales del FA consultadas por la diaria coincidieron en que los intendentes, principalmente blancos, rechazaron el planteo de dividir la presidencia para echar el fardo a la oposición y generarle un problema, a sabiendas de que tanto Cosse como Orsi tienen intenciones de ser precandidatos en 2024. Las mismas fuentes coincidieron al indicar que un cargo como la presidencia del Congreso en “un año clave” como 2023, justo antes de las elecciones, es crucial para cada uno de los aspirantes y, por eso, ninguno de los dos declina. También hay quienes consideran que “el FA viene creciendo” a nivel nacional “y empantanarse en esta discusión no es bueno”. Otros plantearon que el tema “está complejo” y probablemente debería interceder el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

En este contexto fue que Lima dijo este miércoles al diario El País que estaba dispuesto a tomar la posta si Cosse y Orsi no acordaban una solución, posibilidad que había sido adelantada por El Observador semanas atrás. “Han transcurrido unos cuantos meses, el tema por lo menos hasta el día de hoy no está dilucidado, no está resuelto. Por tanto en un escenario donde no haya acuerdo entre los dos intendentes de Canelones y Montevideo planteamos un escenario alternativo”, señaló Lima el miércoles al programa radial Doble click de FM Del Sol.

Apuntó que los intendentes de Montevideo y Canelones “tienen preferencia”, pero “también es cierto que los tiempos se acortan”. Sin embargo, aseguró que “las conversaciones han continuado entre ambos intendentes” y él espera que “surja ese acuerdo” que “permita destrabar esta situación”, pero, de lo contrario, él se ofrece a dilucidar el tema. Consultado acerca de si esta disputa está vinculada a la contienda electoral, Lima reconoció que “está claro que el Congreso de Intendentes da una exposición” vital en un año previo a los comicios, porque además la presidencia del organismo implica “un trato directo con el gobierno nacional, en donde se resuelven muchas cuestiones vinculadas con las 19 intendencias”. Por tanto, consideró que “está claro” que, quien obtenga ese cargo, tendrá una ventaja en la contienda.

En diálogo con la diaria, Lima dijo que tanto Cosse como Orsi “son dos candidatos cantados para lo que va a ser la interna de 2024”, además de “dos figuras muy importantes que tiene el FA”, pero que hoy la fuerza política “viene posicionándose” tanto con la gestión en los tres departamentos como con el “trabajo político en todo el país”, y por tanto, “en este contexto tan positivo para el FA, hay que seguir por esa línea, y si hoy existe alguna dificultad o complicación en cuanto a la presidencia que le corresponde, hay que tratar de ayudar a destrabar y lograr el consenso, la unidad”. Por este motivo, entiende que hay que buscar un presidente del Congreso que sea “de consenso”, y afirma que puede ser él.

Lima se mostró confiado, igualmente, de que Cosse y Orsi encontrarán una solución. “El FA siempre ha tenido la capacidad de encontrar salidas y soluciones, no dudo de que la solución va a estar para el 15 de diciembre [fecha límite]”, dijo, y agregó sobre su fuerza política: “Somos discutidores, pero al final siempre hay acuerdo”. “Algún mecanismo de salida hay que buscar”, señaló. Luego añadió que ya hubo reuniones por este tema “y alguna más va a haber” porque “el diálogo es bastante fluido entre los intendentes”.

Según pudo saber la diaria, en el entorno de Orsi están disgustados con la situación. En primer lugar, porque entienden que, si como en un principio la cuestión era el intendente de Canelones o la de Montevideo, el presidente del Congreso debe ser él. Esto bajo la premisa de que Orsi trata de ir a todas las instancias del organismo, mientras que Cosse, en general, envía en su lugar al director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, además de que tiene mayor antigüedad en el tema por haber participado en el Congreso en el período anterior, cuando también fue presidente del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

Uno de los que así lo entiende es Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la comuna canaria y quien suplanta a Orsi como intendente en sus licencias. “Para mí le asiste derecho a Yamandú presidir el Congreso por la trayectoria que tiene en el Congreso, el trabajo y la articulación que hace y por haber presidido el Sucive”, expresó el dirigente del Partido Comunista.

Pero la molestia en el entorno de Orsi también es con los intendentes de la coalición multicolor ya que, en el período pasado, él mismo cedió su lugar en la presidencia para que la nacionalista Adriana Peña, de Lavalleja, asumiera el cargo por un semestre, mientras que el otro fue del colorado Marne Osorio, de Rivera, en una fórmula idéntica a la que ahora propone el FA y le es negada.