Este martes, el presidente, Luis Lacalle Pou, anunció la concreción del proyecto Arazatí, conocido como Neptuno, en una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Ambiente, Adrián Pena, el presidente de OSE, Raúl Montero, y la vicepresidenta del ente público, Susana Montaner. Según dijo el presidente de la República, la obra representa la mayor inversión en materia de agua potable y saneamiento de los últimos 150 años.

“Después de una larga peripecia, que termina hoy una etapa importante en el directorio de OSE, se ha aprobado el proyecto Arazatí”, expresó Lacalle Pou. Señaló que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que va a llegar casi a 500 millones de dólares en la etapa del saneamiento. Será “una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas”, que suma “la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60”.

Peña detalló que prontamente se abrirá un llamado a licitación para la potabilización y el bombeo desde Arazatí hacia Montevideo. Respecto de la financiación, señaló que en el modelo de negocio se plantea que el privado sea “quien diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE”, y que “hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada, es decir, la gente no pagará nada”.

Además, el ministro de Ambiente destacó que se trata de una “iniciativa privada”, que implica una “ventaja para el grupo promotor pero que irá a competencia pública, por tanto, el número final surgirá de esa competencia pública y la posterior adjudicación”.

Consultado sobre la crítica de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) por la falta de participación en la elaboración del proyecto, Lacalle Pou dijo que “el sindicato es un actor social, pero no es un actor de gobierno”. “Con mucho respeto, da lo mismo lo que opina el sindicato, en este caso, que lo que puede opinar otro grupo de gente, porque no están encargados y en ningún lugar dice que hay un cogobierno con los sindicatos”, dijo en esa línea.

Respecto del reclamo de FFOSE por la pérdida de 900 puesto de trabajos en los últimos años, Lacalle Pou fue advertido por el presidente de OSE que la obra implicará la contratación de 200 personas por año.

El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, se manifestó en redes sociales tras el anuncio del gobierno, y criticó que no se tuvo en cuenta la advertencia de la Academia sobre el impacto ambiental de la obra. “Gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OSE. La Planta de Arazatí será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad”, indicó en una publicación en Twitter.

“Se harán menos obras con gestión privada, 300 millones de dólares más cara que la gestión pública. OSE operará y pagará U$U 40 millones por año al consorcio propietario de la planta por la disponibilidad de la infraestructura. Mal negocio contrario al Plebiscito del Agua de 2004”, señaló. Por otra parte, aseguró que la obra no solucionará el problema de salinidad y agregó que “Neptuno no garantiza el abastecimiento de agua potable en veranos secos ni el déficit a 2045”.