El presidente, Luis Lacalle Pou, participó este martes a la tarde en la inauguración de la cosecha de trigo en Dolores, Soriano, en donde fue consultado por varios temas de agenda en rueda de prensa. Entre ellos, la iniciativa del gobierno para volver a tener un embajador en Venezuela -el designado es el exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa-, algo que no ocurría desde 2015 (actualmente hay un encargado de negocios, un cargo de menor rango) y que “inquieta” al Partido Colorado.

“Nosotros lo único que hicimos fue nombrar a un embajador, tenemos en Cuba y en otros países. El agregado militar nunca dejó de estar. Teníamos una persona encargada de la embajada, que hacía a veces el cargo de embajador, no cambia nada”, contestó Lacalle Pou. Agregó que recién se designó ahora porque “se demoró”, ya que “se fueron buscando destinos” y Uruguay tiene un Servicio Exterior que “va girando”. Al ser consultado sobre si considera que el gobierno de Nicolás Maduro es democrático, contestó: “No, obviamente. Está claro que es una dictadura. Si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión. En Venezuela tiene que haber democracia. Puede haber comercio, si no nos dejan clavados como nos dejaron en el gobierno anterior”, finalizó.