La idea de aprobar este año los cambios a la ley orgánica militar, tal como propuso el gobierno, no podrá ser, según concluyeron los integrantes de la Comisión de Defensa de la cámara alta. Una de las razones es que este período va a ser clave para el tratamiento de la reforma previsional, para la que ya se creó una comisión especial con el objetivo de darle andamiaje al proyecto y aprobarlo a más tardar el año próximo.

La senadora del Frente Amplio y vicepresidenta de la comisión, Sandra Lazo, dijo a la diaria que tratarán de avanzar todo lo que se pueda este año, pero que no tendrá una resolución sobre si votar a favor o en contra, aunque todo indica que sea aprobado porque la coalición multicolor tiene mayoría. “No vamos a tener el tiempo necesario como para analizar profundamente esta modificación, que es prioridad del Poder Ejecutivo, no de la oposición”, expresó, y afirmó que “seguramente” se trate el próximo año. Esto fue confirmado por su par nacionalista Gustavo Penadés, quien dijo a la diaria que el “análisis” y la “votación” quedarán para las primeras sesiones luego del receso parlamentario, que comienza en diciembre y culmina a mediados de febrero.

“Lo que se ha hecho hasta el momento es peinar un poco la ley y tener de mano del Ministerio de Defensa Nacional el porqué de algunas de las modificaciones, pero merece un tratamiento mucho más profundo porque si bien hay algunos artículos que modifican apenas un vocablo o un párrafo, en otros los cambios son más sustanciales y merecen un tratamiento mucho más adecuado y mucho más profundo”, insistió.

El FA entiende que la ley actual, con las modificaciones hechas en la anterior administración, “son buenas”. Carlos Camy, senador por el Partido Nacional, había comentado a la diaria que la coalición había tomado la decisión de impulsar el proyecto para tratar de darle media sanción antes de fin de año y que pase a Diputados para su aprobación final, pero esto no podrá ser, teniendo en cuenta los tiempos que corren.

Javier García, titular de Defensa Nacional, había dicho la semana pasada en comisión que el documento “llevará el tiempo que ustedes -apuntando a los legisladores- decidan”. En ese sentido, planteó que si se les pregunta a ellos: “Creo que sería muy importante una consideración lo más rápida posible”, porque “hay conocimiento de los textos, hay un largo trabajo, es decir, no hay sorpresas para nadie”.

Señaló que se “podrá estar o no” de acuerdo, pero “ya está a consideración de todos los partidos políticos desde hace más de año, porque el texto casi que definitivo lo conocen”. Señaló que si bien luego hubo alguna pequeña modificación, el texto es “muy conocido” por los partidos políticos.

“Hacemos este planteo no por una razón antojadiza, sino porque, como comprenderán, luego de la aprobación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas va a sobrevenir la consideración de las leyes orgánicas de cada fuerza. Nosotros quisiéramos que este proceso tuviera su lógica, es decir, que podamos aprobar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y que lo más pronto posible podamos remitir las leyes orgánicas de cada fuerza e, incluso, del Ministerio de Defensa Nacional”, planteó, según consta en la versión taquigráfica.

Para García, estos cambios tienen adaptaciones que “van llevando a que en el transcurso del tiempo se vaya adecuando una estructura, de tan largas historias como la nación misma, a los tiempos modernos”. “Sí es un proyecto que tiene cambios y que agrega algunos elementos que -me permito decir- tienen más conexión con una lógica que está plasmada en la ley marco de defensa nacional pero que, a nuestro entender, no está suficientemente profundizada en la ley vigente. Me refiero al papel del Estado Mayor de la Defensa”, ejemplificó.

De todos modos, aclaró que no quiere decir que no se haya hecho por falta de voluntad política, sino “porque en estructuras de tan larga historia las modificaciones no son tan fáciles de realizar”. “Cuando uno quiere poner en funcionamiento una máquina, levanta la llave y pasa de una situación a otra en poco tiempo. Pero en estos casos hay procesos que hay que ir llevando, maduraciones que hay que ir dando. Y nos parece que este momento que estamos viviendo es el adecuado para profundizar en algunas pautas de trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas”, añadió.