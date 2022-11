La Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas manifestó su rechazo a las declaraciones del expresidente José Mujica, quien al hablar de las eventuales precandidaturas del Frente Amplio dijo que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, “tiene un don a favor: es mujer, y están de moda”.

La unidad temática cuestionó en un comunicado “toda calificación o juicio de valor hacia las personas”. “Dentro de nuestras luchas están el respeto y la tolerancia, nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido. Todas las personas merecemos respeto”, se indicó en el comunicado.

También se remarcó que la “violencia política no solamente está dentro de los espacios de militancia, los medios de comunicación también la ejercen”. Y, a modo de cierre, expresaron: “Las mujeres nunca fuimos, no somos ni seremos moda”.

En diálogo con el programa 12 PM de Azul FM, la exsenadora Lucía Topolansky fue consultada sobre las expresiones de Mujica y criticó que “no se puede decir ninguna cosa con cierta ironía”. En esa línea, la esposa de expresidente planteó que “es un comentario típico de Pepe”, y que no le da “más trascendencia que eso”.

También planteó que en el período en que ejerció la vicepresidencia “hubo muchos sectores feministas que no me dieron ni la hora”, y dijo que no entrará en la discusión sobre si ser mujer “está de moda” en la política porque le parece “chiquitita”. “Para mí, lo más importante es que la mujer tiene que tener un papel protagónico, tiene que pelear por tenerlo”, manifestó, y agregó que se trata de “una lucha que viene de muy atrás porque hubo todo un desarrollo histórico que todavía estamos padeciendo, pero nada más”.

En entrevista con El Observador Mujica dijo que su sector apoyó a Cosse “en determinada coyuntura”, pero después ella tomó otro rumbo y eso no implica que le hayan “soltado la mano”. También resaltó la figura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que integra el sector y es uno de los posibles precandidatos hacia 2024. “Orsi pega más con lo que es el Uruguay, sobre todo con el interior, porque Canelones es como un Uruguay chiquito”, apuntó.