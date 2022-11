El expresidente José Mujica habló sobre las precandidaturas que comienzan a dibujarse en la interna del Frente Amplio. Apoyó nuevamente a Yamandú Orsi, el candidato de su agrupación, por sobre otros postulantes como la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Sobre ella apuntó: “Yo la respeto mucho a Carolina, la respeto mucho. Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda”.

Según dijo en entrevista con El Observador, su agrupación, el Movimiento de Participación Popular (MPP), la apoyó “en determinada coyuntura”, pero después ella tomó otro rumbo y eso no implica que le hayan “soltado la mano”. “Que nosotros la apoyáramos no quiere decir que fuera de nosotros. Apoyamos a Álvaro Villar y tampoco era de nosotros. Porque a veces, cuando sos medio grande, si va directamente uno tuyo, es radicalizar que los demás se junten en contra. No podés pedir lo que no te pueden dar, no es inteligente”, apuntó.

En particular Mujica habló bien de Orsi, a quien conoce “de gurí”, dijo que “el MPP lo va a apoyar, pero Orsi está más allá del MPP. Es más abierto, tiene menos ladrillo”. Además, señaló que en su opinión, “Orsi pega más con lo que es el Uruguay, sobre todo con el interior, porque Canelones es como un Uruguay chiquito. Tiene todo lo que tiene el Uruguay condensado. Son muchos años que está ahí, primero con [Marcos] Carámbula y ahora. Ha agarrado un oficio de entender al Uruguay”.

En la danza de nombres que surgen previo a que se definan las candidaturas también se habla de Mario Bergara, que se perfila como recambio de la figura de Danilo Astori entre los seregnistas. Al respecto, Mujica dijo que esta corriente “siempre va a ser un elemento de moderación, me parece. El Uruguay, como decía [Carlos] Real de Azúa, es una penillanura, el Uruguay respalda cambios y todo pero no tanto”, y agregó: “Bergara puede ser una alternativa, perfectamente puede ser, y tal vez represente un espacio curioso. Fue militante del PCU [Partido Comunista del Uruguay]... bueno, ta bien. Yo creo que su espacio existe en la sociedad, y está bien que tenga su propia representación, y es importante”.

También opinó sobre Óscar Andrade, una de las principales figuras del PCU. Para Mujica “tiene futuro. Tiene mucha comunicación con la masa, la política es también el arte de la comunicación”.

Sobre Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, lanzó: “Creo que tiene futuro, es una pieza de recambio. Tiene mucha ductilidad, muy delicado, es un cuadro de reserva del futuro. Él no va a aterrizar ahora como candidato, pero va a ser un candidato de futuro. Es bueno que pase eso, yo no quisiera que a la gente le pase lo que le está pasando al Partido Colorado, que no sabe a quién va a poner. En efecto, va a haber una disputa de eso, me parece bien. Ahí va a salir gente. Obviamente yo voy a apoyar a Orsi porque lo conozco de hace años, pero al final voy a apoyar al que salga, si estoy vivo”.

Sobre el gobierno de Lacalle Pou

Mujica también revisó la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y aseguró que “ha cultivado bien la relación con la sociedad, y le va bastante bien como presidente. Pero el presidente no es el gobierno, el gobierno es otra historia y es más complicado. Entonces es una personalidad valorada, pero ya el gobierno es más o menos”.

Agregó que como presidente le va “bien”, pero marcó que “tiene un tono bastante autoritario desde el punto de vista práctico. No funciona con el Consejo de Ministros, no tiene comité central, no tiene pares que le discutan a la par. Pero bueno, es su personalidad”.

Con respecto a posibles socios del Frente Amplio en las elecciones de 2024, Mujica no aventuró posibilidades. Sin embargo, marcó que en otras oportunidades hubo un acercamiento con Guido Manini Ríos, pero que no se podría convertir en una alianza electoral.

“Manini ideológicamente es un nacionalista bastante progresista, desde el punto de vista de las ideas políticas centrales. Pero tiene una fuerza política muy heterogénea y muy radicalizada hacia algunas cosas de derecha que no veo que pueda. Porque no va a dar un paso jamás para deshacerse”, explicó.