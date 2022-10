Este sábado, el espacio Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP) del Frente Amplio (FA) realizó su primer Encuentro Nacional “General Liber Seregni”, en el que, a través del trabajo en comisiones, se abordaron diferentes temas de la actualidad nacional e internacional, se definieron una serie de aspectos para consolidar el sector y aportar a una “renovación frenteamplista”.

“Uruguay atraviesa una situación económica, social y cultural muy preocupante. Finalizada la etapa más grave de la pandemia, sobrevino un país que como consecuencia de la aplicación del modelo económico de la coalición de gobierno vive una contradicción inaceptable. Mientras la economía crece, se promueve la concentración de la riqueza en favor de los más ricos a costa de bajar el salario real, las jubilaciones y las pensiones de la mayoría de la población”, dice el primer punto de la declaración de CSP que se presentó al cierre del encuentro.

Otro de los puntos del documento sostiene que el gobierno nacional “ha ingresado en un proceso creciente y riesgoso de pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía” por las promesas de campaña “incumplidas” a las que se suman: “La privatización por 60 años del puerto a favor de una multinacional”, “la desregulación del decreto de venta de cigarrillos a pedido de la industria tabacalera” y las complejas situaciones que expusieron al país a escándalos internacionales como la entrega de un pasaporte a un narcotraficante y el [escándalo del exjefe de Seguridad del presidente de la República, Alejandro Astesiano”.

Asimismo, la declaración de CSP apunta que Uruguay “precisa cambiar el rumbo del país hacia el beneficio de las grandes mayorías, consolidando especialmente la integración de los más postergados”. En este sentido, “es fundamental la profundización del auspicioso proceso de renovación frenteamplista liderado por Fernando Pereira” porque “no alcanza sólo con el FA para derrotar en 2024 a la derecha”, agrega.

Por último, el documento expresa la voluntad del sector de “contribuir al regreso del FA al gobierno nacional” presentándose en las próximas elecciones con “una identidad común, en listas únicas al Senado y a la Cámara de Representantes, en todo el país”. “CSP trabajará para construir una precandidatura presidencial que exprese nuestra sensibilidad política. Para su definición convocamos a un II Encuentro Nacional a realizarse en el mes de marzo de 2023”, finaliza el texto.

Pereira: “No nos dejemos decir que no hicimos nada en materia de reforma de la seguridad social porque es una enorme mentira”

En su intervención al final del encuentro, el presidente del FA, Fernando Pereira, recordó la victoria del expresidente Tabaré Vázquez y la llegada de la coalición de izquierda al gobierno nacional en marzo de 2005. “Nunca hay que olvidar a las y los compañeros que nos ayudaron a llegar acá y ser orgullosamente frenteamplistas”, dijo. Apuntó que en aquel momento desde el resto del sistema político se decía que el FA “no iba a poder con la economía” o “que no iba a poder atender las políticas sanitarias o vinculadas a la pobreza”, pero logró “llevar la economía uruguaya de 15 millones de dólares en 2004 y una pobreza del 30% a una riqueza de 55 mil millones de dólares”. “Si habrá cambiado el Uruguay en 15 años”, agregó.

Liliam Kechichián y Fernando Pererira, el sábado 29 de octubre, en el Club Atenas. Foto: Natalia Rovira

En la misma línea, Pereira destacó varias de las acciones del FA hechas durante los tres períodos de gobierno en materia educativa, inversión en infraestructura y aumento de apertura del mercado exterior. También subrayó “la reforma laboral más justa que se haya hecho en América Latina completa” y la convocatoria de los consejos de salarios en mayo de 2005, a dos meses de que el expresidente Tabaré Vázquez asumiera la presidencia.

“Capaz que nos olvidamos, pero los salarios crecieron en términos reales un 60% [durante los gobiernos del FA]”, dijo Pereira y recordó que el salario de las maestras, maestros y docentes se duplicó y el de las trabajadoras domésticas, “tan postergadas”, se triplicó. “Hoy el Uruguay es mucho más justo de aquel que recibimos en 2005”, manifestó.

“No nos dejemos decir que no hicimos nada en materia de reforma de la seguridad social porque es una enorme mentira”, señaló el presidente de la coalición de izquierda. “El FA, a poco de asumir el gobierno en 2007, votó la Ley de las Trabajadoras Domésticas y votó la ley de reforma jubilatoria, que posibilitó que a las mujeres que estaban muy cerca de jubilarse se les adjudicara un año por hijo nacido vivo y se extendió el seguro de paro para las personas al borde la jubilación para que pudieran jubilarse”, expresó.

Pereira manifestó que el FA “va a ganar en 2024” y “va a volver a gobernar”. “No va a volver por volver, va a volver con el mismo ánimo con el que llegó al poder en 2005, para transformar al Uruguay”.

El presidente del FA opinó que el gobierno de Luis Lacalle Pou “vive un momento crítico” por varios temas. Entre ellos, “el caso de Sebastián Marset y el caso Astesiano”, dijo y apuntó que, al respecto, el FA, “lejos de ser una oposición grosera”, sólo pidió que el “gobierno fuera claro” y aseguró que eso no ocurrió en ninguno de los dos casos. No obstante, manifestó que “lo peor” es que “Uruguay creció 3,5% en 2021 y se calcula por encima 4,5% este año y la pobreza infantil creció”. “Este es el modelo neoliberal que no cuida a los niños, que no cuida a las madres con niños, que no se hace cargo de la gente que está pasando mal”, apuntó.

Bergara: “Hoy tenemos un gobierno retrógrado”

“Estamos juntos para debatir, cuestionar, crear, soñar y luchar por nuestros ideales y cambiar la realidad. Estar juntos no es poca cosa. Lo hemos aprendido porque el FA es una historia de encuentros y desencuentros. Esto nos conmueve y nos motiva”, expresó al inicio de su oratoria el senador Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora.

Bergara señaló que CSP se conformó “hace poco más de un año”, pisó “firme” en las internas del Frente Amplio y sorprendió. “El pueblo frenteamplista nos dijo: ‘este espacio es necesario en el FA’” y eso colocó al sector en un lugar de “responsabilidad y compromiso”. “Vamos a estar a la altura”, expresó.

“Tenemos que hacer una realidad más justa. Tenemos que compartir la desigualdad. Tenemos que apuntar a resolver junto con la sociedad uruguaya los principales problemas que tiene”, continuó el senador. Entre esos temas, Bergara enfatizó en la construcción de una “sociedad más igualitaria, con más clase media y con prosperidad y solidaridad”, impulsar el “desarrollo económico” y “cuidar el ambiente”. “Igualdad y sustentabilidad tienen que ser un lema permanente a la hora de resolver cada una de las políticas”, manifestó.

“Fíjense que el gobierno celebra ahorros cuando sube la pobreza, cuando sube la desigualdad, cuando bajan los salarios, cuando bajan las pasividades, cuando la gente está peor, cuando hay decenas de miles de compatriotas que tienen que ir a comer a una olla popular”, expresó Bergara, y enfatizó que “es inmoral festejar ahorros a costa de la pobreza y la desigualdad”.

“Hoy tenemos un gobierno herrerista escudo de los malla oro, protagonista de los escándalos”, señaló y prosiguió: “Hoy tenemos un gobierno retrógrado, porque no es un gobierno conservador porque no conserva lo bueno que hicimos, es un gobierno de retrocesos y tenemos que denunciarlo”.