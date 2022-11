De cara a la rambla, al lado del monumento a Confucio, un sector del parque Rodó se vistió con los colores del Frente Amplio (FA) y con el rojo de las banderas del Movimiento de Participación Popular (MPP). Con mate y reposera, un buen número de personas aguardó a que comenzara la “mateada”, un evento que organizaron los militantes del MPP de los municipios B y CH en el que participaron varios de los referentes del sector.

La oratoria empezó de la mano de los senadores frenteamplistas Sandra Lazo y Daniel Caggiani, que explicaron que más allá de la actividad parlamentaria “sobran los motivos” para “juntarse” y hablar con la gente: “La tarea fundamental la estamos haciendo con los compañeros, que es recorrer todo el país para conocer otras realidades”, dijo Lazo.

Agregó que cuando se “juntan” con otros latinoamericanos, europeos y hasta “algunos del norte” que piensan como ellos, encuentran que tienen los mismos problemas relacionados al avance de las derechas en el mundo. Caggiani apuntó que “juntarse” es parte de la vieja tradición de la izquierda uruguaya y, pese a que hay similitudes con cosas que pasan en otros lugares, “hay cosas que pasan aquí y que hay que poner el pecho”.

Lazo señaló la situación de personas que a causa de los “proyectos neoliberales” no ven satisfechas sus necesidades básicas como la vivienda o la alimentación: “Hay gurises mal puchereados, no vamos a tener buenos resultados educativos hasta que no se les dé una buena alimentación”, dijo en referencia al proyecto de reforma educativa.

Caggiani apuntó contra el gobierno, que para él no cumplió con las promesas que hizo durante la campaña, y que por su accionar “hoy vemos que la gente tiene peores condiciones de vida”: “Estamos viviendo en un país gris, nos están robando la esperanza, la posibilidad de vivir en un país más digno. Por eso tenemos que pensar para adelante”, dijo.

“Cuando hacemos planteos desde el punto de vista parlamentario para oficiar de contralor nos dicen que ponemos palos en la rueda”, indicó Lazo, que se preguntó: “¿es poner palos en la rueda pedir explicaciones ante hechos bochornosos por los que el país está siendo noticia en el mundo?”, en referencia al caso Astesiano.

“De a uno no vamos ni a la esquina”

“Estamos en tiempos de mucha incertidumbre, en el mundo, Latinoamérica y Uruguay. Por eso es bueno parar un ratito y reflexionar y pensar algunas cosas”, planteó la exvicepresidenta Lucía Topolansky, que fue la siguiente en tomar la palabra. Señaló que el partido salió a recorrer el país con la iniciativa “El Frente Amplio te escucha” y que con todo lo que conversaron pudieron racionalizar los motivos por los que la fuerza política perdió las últimas elecciones: “Vimos que las acciones de gobierno, el estar metido en las tareas cotidianas, nos cortó la fluidez y el contacto con la gente, que es la principal fuente de inspiración y es para lo que está la política. El FA está acertado en salir a escuchar a la gente”.

Destacó que “hay una universidad de conocimiento desparramado en la población” y que hay que “poder escucharla”. Apuntó que Uruguay es un país que siempre tuvo como problema la concentración de la población en la capital y que eso es algo que hay que revertir. Según ella, hubo un “antes y un después” en Uruguay cuando el FA ganó las elecciones nacionales y que “hay que protagonizar una patriada de ese tenor” de cara a los próximos comicios de 2024. “Tenemos que tejer en todos los lugares esa unidad imprescindible que nos permita caminar hacia 2024 con el mejor paso posible”, manifestó.

“En la diversidad, si sabemos organizarnos, caben todos. Es muy importante organizarse, convivir, hacer actividades juntos de modo de avanzar como un cuerpo social. Organizadamente, podemos mover montañas, de a uno no vamos ni a la esquina”, sostuvo.

La necesidad de reinventarse

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, comenzó agradeciendo a su sector, el MPP, al que definió como un “pilar fundamental” durante los tres periodos de gobierno del FA: “No nos olvidemos jamás que a pesar de ser una fuerza política con un caudal electoral importante, con una cantidad de diputados y senadores importante, jamás tuvo el perfilismo de llegar a trancar, marcar o poner un palo en la rueda en nuestro gobierno. Por eso sigo confiando en mi sector, la 609, que tanto me ha enseñado”, apuntó.

Para él, lo primero que debe hacer el FA para volver al gobierno es “entender a la gente”, no sólo a los que votaron al partido, también a los que no acompañaron a la fuerza política en la última elección. Para mantener un intercambio con los que no votaron al FA, sugirió hacer silencio, escuchar y después plantear lo que piensan. Argumentó que es difícil convencer a alguien que “no acompañó” si lo primero que le dicen es “jodete, para qué los votaste”, por eso, llamó a reflexionar sobre cuáles eran los cambios que querían las personas que eligieron a otro partido político para gobernar.

Señaló que “toda organización humana que llega a la cima tiene dos caminos, bajar o reinventarse”, por lo tanto, sostuvo que es tiempo de que el FA se reinvente “con los mismos principios, ideas y objetivos”, pero buscando otras formas, porque el “mundo cambia” y no pueden quedarse “con la misma cantinela que hace 20 años”. Indicó que la gente tiene urgencia de vivienda, de atender “el tema de las adicciones y la gurisada que se pierde y cuesta recuperar” y que hay que analizar lo que pasa con el mundo del trabajo.

“Podríamos estar hablando de las cosas que están pasando hoy, sobre cómo se equivoca el gobierno, de nuestras diferencias, y vaya si hay diferencias, pero concentrémonos en lo que debemos construir de futuro”, planteó. Desde su punto de vista, la izquierda no puede permitir que le “arrebaten la bandera de la libertad” y que hay que levantarla junto a la “bandera de la esperanza”.

Afirmó que el sector debe ser capaz de construir junto con “todo el Frente Amplio y con el que está más allá y quiera venirse la propuesta de un país distinto” que apunte al futuro. “No estamos en campaña electoral, pero entendemos que la simpatía de la gente, el afecto, no se construye en campaña, se construye todos los días, con la honestidad y humildad que implica entender que hay formas mejores de hacer las cosas y que de repente no siempre estuvimos acertados”, concluyó y se llevó los aplausos más fuertes de la tarde.