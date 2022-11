El único partido político que tiene candidato definido para 2024 desde que empezó este período de gobierno es Cabildo Abierto (CA), y se trata, obviamente, de su líder, el senador Guido Manini Ríos, pero aún está lejos de saberse quién completará la fórmula. Lo que sí ya manejan como seguro entre los cabildantes es que no habrá competencia interna, es decir, que Manini será el único candidato del partido.

Entre las novedades que traerá CA para las próximas elecciones nacionales, es que habrá varias agrupaciones nacionales nuevas que podrán competir con su lista al Senado, como la liderada por la ministra de Vivienda, Irene Moreira, la encabezada por el diputado Eduardo Lust y otra conducida por la también diputada Elsa Capillera.

En diálogo con la diaria, Lust recordó que CA modificó sus estatutos en abril de este año, porque los originales, “como era un partido que no se sabía qué suerte iba a tener”, no previeron agrupaciones nacionales, sino una sola a nivel de todo el país y las departamentales. Con este cambio, la idea de Lust, junto con “un grupo de personas”, es lanzar la agrupación nacional con candidatos propios en cada departamento y encabezar una lista al Senado. Indicó que el “papeleo” terminará a fines de diciembre y a mediados de enero la harán oficial.

El grupo de Lust se llama Movimiento Ambiental Constitucional (MAC), debido a “los dos perfiles” que manejan, ya que el tema ambiental está “muy desatendido”. Además, tienen un eslogan que dice “ajustar la administración a la Constitución”, algo que, para el diputado, “es como una utopía”, pero igualmente “es algo que se debe intentar, al menos con algunos temas”. En ese sentido, subrayó que en el sistema jurídico uruguayo las leyes inconstitucionales siguen vigentes, por lo tanto, tiene la teoría de que “todas las leyes que fueron declaradas inconstitucionales y que siguen vigentes hay que derogarlas”. Entonces, sería “agarrar todo un paquete, ver cuántas leyes hay y derogarlas de una”.

En cuanto a la candidatura presidencial de CA, Lust no duda de que será Manini Ríos, y subrayó que a él no se le ocurre pensar en una elección interna, ya que “no tiene sentido”, porque “por ahora no hay nadie” para competirle y no cree que “aparezca”. Señaló que “la otra persona que apareció en el horizonte” es el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, “pero hasta ahora” les ha dicho “que no quiere ser candidato a nada”, por lo tanto, “mucho menos a presidente”. Consultado por la diaria sobre el tema, Salinas contestó: “No es un tema con CA. Es una decisión personal y de familia. Candidato por ningún partido a ningún cargo. Ni ahora ni después. Vuelvo a la medicina clínica”.

En cuanto a quién podría completar la fórmula con Manini, Lust dijo que “lo ideal” sería que fuera paritaria, dado que en los demás partidos es muy probable que sea de un hombre y una mujer, como Álvaro Delgado y Beatriz Argimón, por ejemplo, en el Partido Nacional. “CA debería hacer lo mismo, pero no veo hoy, no puedo nombrar... Hay mujeres en CA, claramente; hay diputadas, está Irene [Moreira], pero una fórmula matrimonial, tipo Perón, no me imagino”, indicó.

En tanto, la diputada Elsa Capillera señaló a la diaria que en los próximos meses aprovechará las vacaciones para “dar una vueltita y afianzar más a las agrupaciones” y en marzo sería el lanzamiento oficial de su agrupación nacional, llamada Purificación, al igual que su sector departamental. La diputada explicó que decidió ir por ese camino porque la gente se siente “identificada” con su figura y, como tiene locales en departamentos del interior, le suelen decir “yo te quiero votar, aunque tenga que cambiar mi credencial para Montevideo”; entonces, razonó que la única forma sería con una agrupación nacional.

De todos modos, Capillera señaló que no sabe “cómo va a ser el tema de las listas”, pero su objetivo “no es llegar a senadora, sino repetir como diputada y quizás tener algún diputado en el interior”, y subrayó que en las elecciones de 2019 le faltaron sólo 2.500 votos para conseguir un segundo diputado electo por su lista. “Si llego a senadora, llego, pero ese tema de las listas todavía no sabemos cómo va a ser; no está definido si va a haber varias o una lista única [al Senado]”, indicó.

Por último, también descartó que haya elección interna en CA, dado que el candidato cantado es Manini Ríos, pero el tema es “buscar quién lo acompaña”, porque si Salinas no está, “hoy no hay un acompañante”. A diferencia de Lust, a Capillera le “da igual” si quien completa la fórmula es un hombre o una mujer. “Las mujeres igual tenemos bastante lugar en CA”, finalizó.