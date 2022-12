Laura Pérez Calvetti, gerenta general del Instituto Nacional de Colonización (INC), renunció este miércoles a su cargo en el organismo, informó radio Universal y confirmó la diaria en base a fuentes del directorio del INC.

Ingeniera agrónoma, Pérez Calvetti ingresó al INC en 2017 como funcionaria de carrera; anteriormente se desempeñaba como rematadora pública. En diálogo con la diaria, fuentes del INC asociaron su salida a un mal relacionamiento con varios de los directores del organismo, sobre todo con el presidente Julio César Cardozo, también del Partido Nacional (PN). Consultado por la diaria, Cardozo prefirió no hacer declaraciones al respecto.

La renuncia de Pérez Calvetti fue aprobada por unanimidad en el directorio. Antes había solicitado licencia. En su lugar asumió Mario Luciano Monsón, perito agrónomo, y de confianza del presidente del INC, dijeron las fuentes a la diaria.

Según supo la diaria, tras varios meses de desgaste, el detonante de la renuncia fue la aprobación en el directorio del INC de la contratación del abogado Horacio de Brum como consultor externo para la elaboración de un nuevo informe acerca de los campos afectados a Colonización del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, en el departamento de Artigas.

Ante su salida, el senador del PN Sebastián da Silva expresó en Twitter: “Lamentamos esta decisión. Confirma que en Colonización sigue mandando [Andrés] Berterreche”, en referencia al director en el INC por el Frente Amplio.