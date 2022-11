Este lunes, desde las 9.30, la comisión especial del Senado que trata el proyecto de ley de reforma de la seguridad social seguirá recibiendo a delegaciones para escuchar su parecer sobre la iniciativa. En esta jornada la sesión no se extenderá más del mediodía, como suele ser la costumbre -hasta la tarde- por el partido entre Uruguay y Portugal, que empieza a las 16.00.

El senador del Partido Colorado Raúl Batlle, integrante de la comisión, señaló a la diaria que hasta ahora el proceso sigue siendo el de escuchar a todas las delegaciones y en su partido están de acuerdo con el proyecto en general, pero quizás “algo se podría modificar para que se incluyeran más cosas que había pedido el PC”. A su vez, Batlle señaló que “lo ideal sería tener más tiempo para poder discutir bien y que todo el mundo quede contento”.

Recordó que el Frente Amplio (FA) viene reclamando que “falta tiempo para la discusión”, por lo tanto, “estaría bueno tenerlo, porque tampoco es que se va a demorar dos años más” sino “un rato más”. “No digo que tengan razón, porque si ellos se hubieran involucrado desde el principio, no tendríamos ningún problema de estos. Lo que pasa es que ellos no van a votar nada desde el principio, ni aunque les den más tiempo ni nada, por un tema electoral, porque esto no tiene nada de filosófico”, sostuvo.

De todos modos, subrayó que como el proyecto luego irá a Diputados, se seguirá discutiendo en ese ámbito, y “si se tiene que cambiar algo, se cambia”. “Pero si la oposición me dijera que quiere más tiempo porque está en el mismo sentido que nosotros y quiere trabajar más, se lo daría, porque es una cosa para dentro de 40 años, no para mañana”, subrayó.

El senador dijo que, más allá de la visión del PC, personalmente es “mucho más partidario” del sistema de ahorro, al estilo de las AFAPs, “y no del solidario”, para que “cada uno tenga su cuenta, y si se quiere poner un mínimo, que se ponga un mínimo y lo garantice el Estado”. A su juicio, esto serviría para que cada persona “vea y ya aprenda de joven lo que está ahorrando”.

“Porque hoy llegás al último día y no sabés con cuánto te vas a jubilar en verdad. En el sistema de ahorro, que la AFAP te manda la cuenta todos los meses, ves cuánto tenés. Para mí es una sensación totalmente diferente. Lo que pasa es que en el PC primó el concepto de que en realidad los que se jubilaron por BPS quedaron mejor o no les fue tan bien con las AFAPs y demás, entonces, hicieron un sistema mucho más inclinado al solidario”, finalizó.

Penadés: el FA pide tiempo para “complicarla”

Por su parte, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, presidente de la comisión, subrayó a la diaria que para este proyecto no hay “apuros constitucionales” que marquen plazos, como pasó con la ley de urgente consideración, que eran “45 días y afuera”. Por lo tanto, “todo dependerá de los acuerdos que se construyan”, y si se construyen antes de fin de año, “no va a haber problema” en poder votar la reforma en el Plenario del Senado en diciembre.

Penadés subrayó que por ahora la posición oficial de los demás partidos de la coalición es que están de acuerdo con el proyecto, como dejaron constancia, a mediados de octubre, en conferencia de prensa, sus líderes; por lo tanto, “ese dato está muy presente”, entonces, “no debería haber nada para que se modificara en el Senado”.

El senador blanco destacó que “no hay apuro de ningún tipo”, pero “esperar por esperar, por una cuestión de antojo, no”, y señaló que el FA “no necesita más tiempo, porque ya anunció que vota en contra del proyecto”. “Cuando tenés resuelto de antemano votar en contra, ¿para qué necesitás más tiempo? Ahora, los principales dirigentes anunciaron que había acuerdo sobre el texto que se envió al Senado, y se está trabajando a doble horario, veremos si el tiempo da o no. El único motivo por el que el tema necesitaría más tiempo sería que en la coalición no haya acuerdo, por lo menos para mí”, indicó. Por último, Penadés aseguró que el FA pide tiempo “porque lo que quiere es complicarla, y está bien, es el rol de la oposición”.

Senadora Nane: “Contento no está nadie”

Por otro lado, la senadora del FA Silvia Nane, integrante de la comisión, subrayó a la diaria que se necesita más tiempo para debatir el proyecto porque “diálogo social no hubo ninguno”. Agregó que al senador Batlle hay que avisarle que con el proyecto de la reforma de la seguridad social “contento no está nadie”.

Nane sostuvo que la coalición tiene “apuro” para votar el proyecto en diciembre en el Senado, por eso está llevando “la agenda a las corridas”. Recordó que la agenda que planteó inicialmente el oficialismo es que el proyecto se trate en la semana del 19 de diciembre en la comisión y que se vote en el Plenario el 27, 28 y 29 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, así entra a la Cámara de Diputados después del receso (en marzo de 2023).

Subrayó que el FA pidió que se reciban a todas las delegaciones que participaron en la comisión especial de expertos que trató el tema previamente, más algunos gremios que se anotaron, como el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), que tendrá más tiempo en la comisión porque “los afecta directamente”. De todos modos, sostuvo que estas comparecencias no se dan “en un contexto de diálogo”, porque “no hay un ida y vuelta”. “Incluso muchas veces se llama a las organizaciones, y a menos que hayan estado muy metidas en el tema, no tienen un estudio profundo como para decir que, según lo que vieron, les impacta acá y acá; son pocas las que tienen ese estudio”, subrayó.

Además, Nane descartó de plano las declaraciones de Batlle en cuanto a que el FA no va a votar nada relacionado a la reforma “por un tema electoral”. La senadora dijo que tienen la posición de “aportar dentro de todo lo que haya para aportar, como se hizo desde la comisión de expertos”, y subrayó que el FA “ya no aprobó el primer borrador de diagnóstico”. “Lo que pasa con este proyecto es que no es integral, llega hasta donde llegó el acuerdo de la coalición. Nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo con el acuerdo de la coalición”, indicó.

De todos modos, dijo que el FA pide más tiempo porque la postura en contra “no quiere decir que no tenga cosas para analizar y que no se puedan hacer aportes, más allá de que los aportes salgan o no, pero el análisis se tiene que poder hacer”. “La verdad es que no lo vamos a acompañar, pero no por eso uno deja de dialogar ni de tratar de que se escuchen a las organizaciones de la sociedad civil”, finalizó Nane.