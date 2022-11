Se esperaba que este sábado la cantidad de jóvenes votantes del Partido Colorado (PC) superara los 30.000 de su última elección, en 2017, pero según afirmó a la diaria Martín Cantera, presidente de la juventud colorada, se estima que 27.000 jóvenes fueron los que depositaron su voto en las urnas.

El escrutinio de las más de 200 listas con alrededor de 12.000 candidatos todavía no comenzó. Cantera señaló que se prevé que inicie el miércoles el conteo de votos y que, para el viernes, se tengan “los números aproximados”.

A pesar de ello, los principales sectores del PC son los que tienen mayor competitividad: Ciudadanos, fundado por el exministro Ernesto Talvi, y cuyo actual referente es el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y Batllistas, liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti. Este último sector compitió bajo el sublema “Juventud republicana” y las listas de Ciudadanos fueron agrupadas bajo el sublema “Espíritu nuevo”.

Cantera explicó que “hay muy buena competencia interna” entre ambos sectores, sobre todo porque Rivera y Salto fueron con el mismo sublema de Batllistas, y “son los dos departamentos más fuertes del partido”.

De hecho, el departamento con más votos fue Salto, con unos 5.500. En segundo lugar estuvo Montevideo, con unos 5.200 votos y en tercer lugar Rivera, con casi 4.500, al que le sigue Canelones, con cerca de 4.000. Cantera especificó que el siguiente departamento con más votantes fue Tacuarembó, con alrededor de 1.000 sufragios.

Sobre este último departamento, y los restantes que tienen una cantidad de votos menor, evaluó que no son lugares “fuertes” del PC y que Tacuarembó en particular “hace muchos años viene siendo del Partido Nacional y es muy difícil entrar cuando la mayoría de los jóvenes son del mismo partido”. Aún así, destacó que en este departamento hubo tres listas en las elecciones juveniles, y eso significa que no se da “el brazo a torcer” ni se “baja la bandera”, ni en lo particular del lugar ni en lo general de la juventud colorada.

Si bien en Salto y Rivera predomina Batllistas, Cantera comentó que en Montevideo las tendencias están más divididas y en Canelones hay una presencia “muy fuerte” de Ciudadanos.

Con respecto a la cantidad total de jóvenes que votaron en esta elección, Cantera dijo que si bien hubo una baja en comparación a la anterior, era esperable “dada la circunstancia” del PC. En ese marco, subrayó que la consideran una buena votación, y destacó que “se notó un muy buen entusiasmo de los jóvenes y que el partido sigue firme”.

Según afirmó, la disminución de votantes pudo deberse a que las votaciones de la juventud del Partido Nacional (PN) fueron el fin de semana pasado porque hubo muchas “actividades” tanto en el interior del país como en Montevideo y porque el PC “no maneja nombres” de precandidaturas a la presidencia, como si lo hacen el Frente Amplio y el PN.