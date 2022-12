Unasur

“Para nosotros es un proceso que fue muy virtuoso. De hecho, hoy Buenos Aires es la sede, estamos terminando de trasladar los bienes y documentación desde Ecuador. Es un modelo de integración efectivo. Para adelante desearíamos que haya un mecanismo de integración latinoamericano. Si es Unasur, lo acompañaríamos”.

Lula da Silva

“Llega al gobierno de Brasil, que es la economía más pujante de la región, alguien que piensa que las desigualdades sociales tienen que ser atendidas por parte de la política, que piensa que debe haber políticas balanceadas entre la producción a partir del uso de recursos naturales y la sustentabilidad ambiental, y también que considera que la producción regional en el nuevo concierto de naciones tiene que ser a través de bloques: puede ser Sudamérica o el Mercosur”.

Malvinas, Uruguay y vuelos turísticos

“Lo que planteamos desde el primer día -y no tenemos por qué dudar- es que hay una gran cantidad de documentos que Uruguay ha acompañado con respecto a la soberanía plena de nuestro territorio. Buscamos siempre que la comunidad internacional acompañara nuestro reclamo y la comunidad sudamericana, sobre todo, siempre apoyó. No veo que eso vaya a cambiar: tenemos un gran acompañamiento de toda la región. No puede haber vuelos entre Montevideo y Malvinas. Como antes eran ilegales los vuelos que quería hacer Malvinas con San Pablo, pero se revirtió. Si hay reconocimiento de la soberanía en disputa, no puede haber vuelos”.