El ministro de Defensa Nacional, Javier García, pidió este jueves que las autoridades del Frente Amplio (FA) se hagan cargo de los dichos de Esteban Valenti. El asesor de la fuerza política, en una columna de opinión en Montevideo Portal, pidió que el presidente Luis Lacalle Pou renunciara, tras los últimos acontecimientos alrededor del caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

“Algunos parece que tuvieran un ánimo destituyente. Ahora se tienen que hacer cargo los dirigentes del FA de desmentir estas cosas, porque no son personas alejadas a la estructura del FA, pero todo el mundo mira para el costado y deja que las cosas crezcan”, lanzó el ministro.

Para García, “cada cual tiene que hacerse cargo” de las distintas responsabilidades y aseguró que “esto no es a los gritos, esto es con convicciones democráticas y dejando que la Justicia actúe como tiene que actuar”.

Consultado sobre si este caso daña la imagen del presidente y del gobierno, afirmó que no tiene forma de saberlo, pero sí puede hablar de “la conducta” del mandatario: “La honestidad siempre, y cuando uno actúa honestamente y mirando a los ojos no tiene problemas, no mira las encuestas después”.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también había sido consultado por la opinión de Valenti y afirmó que “a tanto no llego. No tengo elementos para plantear una cosa así”.