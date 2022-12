En la tarde del martes la comisión especial del Senado que trata el proyecto de ley de reforma previsional recibió a las últimas dos delegaciones: representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que comparecieron vía Zoom, y el Instituto Nacional de las Mujeres. El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, presidente de la comisión, señaló en rueda de prensa que la OIT “respaldó y resaltó la bonanza que tiene el proyecto”, y también “la solidez del tradicional sistema de seguridad social uruguayo”.

Penadés dijo que la organización “vio con buenos ojos el aggiornamiento” que la iniciativa “establece” y “no tuvo grandes críticas; por el contrario, manifestó su satisfacción, en el sentido de que los pilares tradicionales, como la solidaridad, esencialmente, se mantienen en el proyecto de ley”.

En tanto, la senadora del Frente Amplio Silvia Nane señaló en rueda de prensa que los jerarcas de la OIT comentaron varios “principios rectores” de lo que en general son las reformas jubilatorias, como que “no deberían poder afectar ni los derechos ya adquiridos ni el pilar de la sustentabilidad y de la cobertura”. Sin embargo, la senadora sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo “claramente afecta el pilar de cobertura, porque al endurecer los requisitos de ingreso justamente lo que hace es que menos personas puedan tener acceso a eso”.

La senadora agregó que le consultaron al representante de la OIT “qué análisis de impacto hay sobre un mercado laboral que tiende a automatizar muchos puestos de trabajo y a asimilar el trabajo con plataformas”. Nane señaló que el proyecto de ley “no tiene esos análisis de impacto” y la OIT “empezó a hacerlos ahora”, por lo tanto, “ahí hay elementos que no se han considerado lo suficiente como para poder ponerlos en juego”. “Y en este proyecto no hay un camino en paralelo que se cruce con políticas activas de empleo. Este proyecto indica que nos vamos a tener que quedar quietitos hasta que se ponga en vigencia. Y eso no va a pasar, porque el mercado laboral es dinámico”, indicó.

Por último, Nane subrayó que la OIT recomienda “el tripartismo en todos los órganos que sean regulatorios” del sistema, “los ámbitos de gobernanza”, pero “la agencia que se está creando con este proyecto no tiene ámbitos tripartitos”, por lo tanto, “el proyecto estaría incumpliendo parte de las recomendaciones de la OIT”.

Tras recibir a más de 80 delegaciones, los legisladores darán la discusión del proyecto dentro de las bancadas entre este miércoles y el viernes, y a partir del lunes comenzará el debate en la comisión.