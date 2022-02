No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La presidenta en funciones, Beatriz Argimón, se refirió este martes a la ausencia de figuras de la coalición en el velorio que se le hizo en el Parlamento al senador Eduardo Bonomi, que fue ministro de Trabajo y del Interior entre 2005 y 2020. Según aclaró en rueda de prensa, estuvo “en contacto con representantes de la fuerza política, con la familia”, y dispuso “los honores que corresponden”.

Según justificó, en la mañana del domingo se encontraba en el interior del país, y agregó: “Lo que tuve que hacer, lo hice con la premura que se necesita”. Asimismo, puntualizó que coordinó “con la vicepresidenta en ejercicio”, Graciela Bianchi, para que se llevara a cabo en el Parlamento el homenaje a Bonomi. Según puntualizó, se organizó “todo lo que tenía que ver con una decisión en la que, obviamente, debe ponerse en práctica una cantidad de cosas, y en ese sentido el compromiso de despedir a un actor público se cumplió”.

En el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenecía Bonomi, molestaron las ausencias en el velatorio. El senador Charles Carrera dijo a El Observador que le “dolió mucho” la falta de presencia de actores de la coalición de gobierno, en particular del Ministerio del Interior, secretaría que por diez años encabezó Bonomi: “Que el ministerio no haya prestado sus respetos molesta. Sé que vivimos en una sociedad loca, pero los respetos no se declaran por Twitter, sino en cuerpo presente”, afirmó Carrera.

En la misma línea se expresó el diputado Daniel Caggiani, que asumirá la banca de Bonomi en el Senado, quien afirmó que ese proceder del oficialismo “no estuvo bueno”, según dijo al mismo periódico. De todas formas, Caggiani mencionó que sí estuvieron algunos legisladores de la coalición, como el senador Gustavo Penadés o el diputado Gonzalo Mujica y la vicepresidenta en ejercicio.